Niega gastos elevados

AMLO responde a la polémica del “Longaniza Gate”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador se defendió de acusaciones sobre presuntos gastos onerosos en comida en su gobierno y destacó el ahorro respecto al último año de la administración anterior.

“Existe una disminución considerable del presupuesto en términos generales”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Dijo que en 2018 se ejercieron alrededor de 3,000 millones de pesos y hasta ahora, tras 8 meses de su Administración, se gastaron apenas 300 millones de pesos.

Asimismo, consideró que al final del año el gasto será de 800 millones de pesos.

Precisó que en el último año en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, se destinaron unos 1,000 millones de pesos en gastos administrativos.

Y cerca de 2,000 millones de pesos en gasto del Estado Mayor Presidencial, cuerpo de seguridad que cuidaba al presidente y que López Obrador eliminó.

“Calculamos que vamos terminar el año en 700 u 800 millones de pesos y el gasto mayor tiene que ver con seguros y gastos que tienen que seguir para mantener las instalaciones”, apuntó.

De esta manera, el mandatario federal salió al paso de una serie de acusaciones por gastos excesivos que estalló en días anteriores en redes sociales.

Según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de México y que hizo público el senador del PAN Julen Rementería el lunes pasado, existía un presupuesto de 335,000 pesos para comprar 20 unidades de longaniza de primera, por lo cual el tema fue etiquetado en redes como #LoganizaGate.

Ese día, el director general de recursos materiales y servicios generales del Gobierno de México, Jael Hernández, atajó las críticas y señaló que los documentos difundidos en redes sociales “no es propiamente el presupuesto que se ejerce y justifica”.

Es decir que no eran facturas de compra sino procesos de licitación y que la Administración de Peña Nieto propuso esa lista de compras pero el actual Gobierno no la ha ejecutado.

Aunque el martes había rechazado esa supuesta compra, fue hasta ayer cuando el presidente López Obrador ofreció su posición respecto al tema, además de que calificó la información que circuló de “calumniosa”.

Consideró que esta es una nueva ofensiva de sus adversarios políticos y periodistas al tiempo que pidió que admitieran el error.

El mandatario reivindicó su la política de austeridad “si se ahorra y se terminan los gastos superfluos, los lujos en el Gobierno, no hay necesidad de aumentar impuestos o aumentar el precio de combustibles (gasolinazos)”.

Aumenta presupuesto

En otro tema, el presidente López Obrador anunció que su gobierno aumentará en 40,000 millones de pesos el presupuesto destinado a la salud pública en 2020.

Expuso que su gobierno va a incrementar “el año próximo el presupuesto en 40,000 millones de pesos” con el fin de subsanar las profundas carencias que tiene el actual sistema de salud.

“Nadie se va a quedar sin quedar atendido, al contrario, se van a mejorar los servicios de salud”, dijo.

Esa partida extra de presupuesto a la salud pública saldrá de un fondo existente con 7,000 millones de pesos, de los cuales se usarán 40,000 millones de pesos, explicó.

El programa para mejorar el sistema se presentará “pronto” y se ejecutará a partir de una nueva institución para la salud que ya había sido anunciada con anterioridad, el Instituto de la Salud para el Bienestar.

Entre los objetivos del Presidente —cuya fijación desde la campaña ha sido la de tener en algún momento un sistema de salud similar al de los países europeos— se encuentra mejorar la distribución de medicamentos e incrementar el número de médicos.

“Primero, que no falten los medicamentos, que se acabe la corrupción en la compra de medicamentos y que se distribuyan”, clamó.

El segundo pilar para un renovado sistema de salud es “el reclutamiento de médicos y enfermeras” para las unidades hospitalarias, las cuales, según anunció López Obrador, serán arregladas dado el mal estado en el que se encuentran algunas.

“Hay hospitales saturados”, aseguró, mostrándose muy crítico con el Issste.

Anteayer, exsecretarios de Salud de México alertaron de los riesgos que supondría desaparecer el Seguro Popular, que atiende a los más desfavorecidos.

Sin embargo, López Obrador respondió a las críticas arguyendo que “los académicos no salen del despacho, no van al campo, no conocen la realidad” del país. Y a esto agregó: “se opina de todo, son todólogos”.

En otros temas, el tabasqueño habló de la reunión de este martes con el presidente del banco de inversiones Goldman Sachs, John E. Waldron.

El presidente dijo que fue una conversación “en muy buenos términos” y tienen mucha confianza en México.

Asimismo, expuso que el banco de inversiones llevará a cabo con Hacienda acuerdos económicos y financieros.

Aprovechó también para defender la fortaleza del peso, que “aguantó y resistió” en estos últimos días, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Mansión AMLO: Amparo no procederá

Andrés Manuel López Obrador consideró que no procederá el amparo que interpuso Zhenli Ye Gon para proteger su casa.

Cuestiona el recurso

El Presidente cuestionó que “ahora que se descubre que quedaba esta casa se vienen los amparos, está rarísimo eso”.

Aunque llueva o truene

El mandatario afirmó que sus adversarios no podrán detener su decisión y que “llueva, truene o relampaguee el gobierno entregará apoyos a los atletas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos Perú 2019”.

“No procede”

“Se presentó un escrito con una solicitud de amparo con el propósito que no se venda la casa del ciudadano chino mexicano, esto no procede y se va a subastar”.