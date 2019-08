Niega persecución

AMLO dice que no ha hablado con Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer que haya una persecución política contra funcionarios de gobiernos anteriores, ya que aclaró que nunca ha dado la orden de que se fabriquen expedientes y ni siquiera a los que culpa del fraude en 2006, los está persiguiendo.

“En el caso del presidente (Enrique) Peña, la misma noche de la elección le hice un reconocimiento porque a diferencia de otros presidentes él no se metió para hacer un fraude como se padeció en el 2006. Pero ni siquiera los que hicieron el fraude de 2006 los estamos persiguiendo”, aseveró el mandatario.

“No hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad. Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca, y no lo haré, no somos iguales”, sostuvo.

Incluso, en tono de broma, dijo: “No porque me sacó la lengua o me robó la presidencia, vas a ver”.

Aclaró que desde que tomó posesión de la Presidencia dejó en claro que no iba a haber persecución política, “no es mi fuerte la venganza”.

Sin embargo, insistió en que si existen pruebas contra quien sea, se debe proceder sin diferencias.

“No hay impunidad para nadie tampoco hay consigna de perseguir a una persona. Cuando hay información, digo proceda, qué esperan para actuar”, aseveró.

El presidente recalcó que desde el inicio de su administración no ha hablado con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

“Imagínense un presidente que ya no habla con el fiscal o procurador. Antes el presidente le ordenaba, hay casos donde se hacían acuerdos políticos y se celebraban acuerdos”.

“En general no se persigue a nadie. Hay procesos que están en curso ni modo que los voy a detener o le voy a hablar a Gertz; ‘oye Alejandro ahí te va un planteamiento de mi parte’ y mando a una paloma mensajera o pájaro mensajero a que le lleve una petición eso no, se acabó”, expresó.

“Moches”

Por otro lado, el Presidente afirmó que empezaron “las partidas” y “el moche”desde que Agustín Carstens era secretario de Hacienda y Crédito Público.

Aunque afirmó que como mexicano apoya a Carstens Carstens, quien ha sido mencionado para dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que cuando encabezó Hacienda sacaba los presupuestos por unanimidad, y cuestionó: “¿Cómo le hacía?, era un mago pues repartía”.

“Ahí empezó lo de las partidas de moche y luego se generalizó, se volvió práctica cotidiana”, agregó en conferencia de prensa, donde señaló que en gobiernos anteriores surgieron organismos y aparatos burocráticos onerosos y en algunos casos propensos a la corrupción, por lo que ahora “eso se está limpiando”.

En este marco, el presidente López Obrador mencionó que de 500 diputados solo 20-30 se oponían y “había acuerdos” para sacar los votos a favor del presupuesto, lo cual él mismo cuestionó a los legisladores.

Agustín Carstens Carstens fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2006 a 2009, durante la primera mitad de la administración del expresidente Felipe Calderón.

Critica a Calderón

Por último, AMLO criticó la administración de Felipe Calderón, en la que puso en marcha una operación en aduanas y solo se confiscó una pistola calibre 22.

Sostuvo que en esa administración construyó una instalación que costó mucho dinero, pero a su vez se permitió que se introdujeran armas al país con la operación “Rápido y furioso“.

“En ese tiempo se permitió que se introdujeran armas para un operativo, ese (‘Rápido y furioso’). Eso ya no pasa”, señaló López Obrador.— Notimex, El Universal y Aristegui Noticias

Aquella medida consistió en que el gobierno de Barack Obama vendiera armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera de México.

En teoría, así podrían rastrearlas y dar con los responsables del tráfico de armas en el país, pero en su lugar se cometieron diversos crímenes.

Se confirmó que el gobierno de Calderón dio su aval para la operación.

Ciencia AMLO desconoce a asesores

Andrés Manuel López Obrador desconoce quién lo asesora en materia científica.

Detienen recurso

Según El Universal, el Presidente exhibió su desconocimiento sobre los órganos que están a cargo de asesorarlo en materia de ciencia, esto luego de que el Conacyt detuviera la entrega de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), por ser una organización civil.

“Un pegote”

“(El Foro) era otro pegote que teníamos en la Presidencia, era para asesorar al Presidente en asuntos de tecnología y de un término muy de moda: de innovación tecnológica. No, ahí está Conacyt, a mí me asesora Conacyt y ahí están los científicos”, dijo durante su conferencia.

Contradicción

El organismo que dirige María Elena Álvarez-Buylla se contradice debido a que en su administración ya han otorgado recursos a distintas asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada e incluso a particulares.