Niega retroceso educativo

AMLO dice que no se regresará a la venta de plazas

MÉRIDA (El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en la iniciativa de Reforma Educativa —avalada en la madrugada por la Cámara de Diputados— se dé el control de las plazas para docentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“No (manejarán las plazas), es un sistema tripartito, donde participa no solo la CNTE y el SNTE, porque tienen derecho participar, y también los gobiernos locales y el gobierno federal”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en la base aérea militar número 8, el mandatario dijo que lo real que se les escucha, se les toma en cuenta sus planteamientos, “como a todos los maestros y eso no significa que haya corrupción”. Confió en que la reforma sea avalada por el Senado y se corrija “la mal llamada Reforma Educativa de 2013”.

“Espero que en el Senado se pruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo en la educación en un privilegios, la educación es un derecho”.

Luego de 15 horas horas de debate legislativo, de manifestaciones y bloqueos de la CNTE, las leyes secundarias de la reforma educativa fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y fueron remitidas al Senado de la República para su análisis.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, mencionó que con 234 votos a favor se aprobaron estas leyes que permitirán a los maestros estar preparados y que ponen en el centro de la educación.

“Después de más de 15 horas de debate y con 234 votos a favor, aprobamos las leyes secundarias de la #ReformaEducativa con las que l@s maestr@s tendrán preparación y Mejora Continua y ponemos en el centro de la educación a niñ@sy jóvenes. #MejorEducación @DiputadosMorena”, publicó en su cuenta de Twitter, @mario_delgado.

Con la aprobación de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, llegó a su fin la discusión en la Cámara Baja de las tres leyes secundarias.

El dictamen de dicha ley establece los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión, y tras las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje.

CNTE Fin al plantón

Miembros de la CNTE retiraron el plantón que tenían en Cámara de Diputados.

Fin a la protesta

Ayer los integrantes de CNTE levantaron el plantón que mantenían en la calle de Emiliano Zapata.

Quitan las carpas

Por la mañana, integrantes de la Sección XXII comenzaron a quitar las tiendas de campaña y carpas que montaron en las afueras del Palacio Legislativo.

Aprobación

El plantón comenzó desde el miércoles en la mañana y concluyó ayer después de que fue aprobada las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa y ya fueron enviadas al Senado.