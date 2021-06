Niega servir a AMLO

Herrera destaca la autonomía del Banco de México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que Arturo Herrera dejó la titularidad de Hacienda, dijo que en caso de ser ratificado por el Senado, tendrá una agenda específica en temas monetarios y financieros.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el funcionario dijo sentirse muy entusiasmado con el nuevo reto.

“¿Usted va a ser su propio jefe o su jefe va a ser el Presidente?”, cuestionó Loret. —“¡No, no, no! Uno de los temas más importantes y yo vine insistiendo, desde que me nombraron subsecretario, que uno de los elementos clave de la estabilidad económica y financiera del país, es la autonomía y respeto irrestricto al Banco de México (...) yo creo que eso le conviene a todo mundo”, respondió Herrera.

Sobre quienes dicen que ha estado a las órdenes de López Obrador y ponerlo al frente del Banxico es ponerlo al servicio del Presidente, Herrera dijo que es falso.

Ejemplificó que Guillermo Ortiz y Agustín Carstens pasaron de ser secretarios de Estado a gobernadores de Banxico y aclaró que él, como secretario de Hacienda, es miembro de la junta de gobierno.