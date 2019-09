Niegan amparo a Rosario Robles para seguir su proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez negó un amparo para que Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) acusada de desvío de dinero, siga en libertad su proceso judicial, informó su abogado, Julio Hernández Barros.



Además, denunció que se utilizaron pruebas falsas para ejecutar el encarcelamiento de su clienta.



En entrevista con Radio Fórmula, el litigante expuso que la audiencia que se realizaría hoy viernes, en la que la magistrada Rocío Santes revisaría la decisión del juez Jesús Delgadillo Padierna de enviar a prisión preventiva a la exfuncionaria, fue recusada por orden del Ministerio Público sin motivos sólidos.



“Presentan este recurso solamente para entorpecer el procedimiento”, dijo el letrado, quien calificó de encarcelamiento ilegal la actual prisión preventiva de Rosario Robles.



Además, reiteró que hay un complot de Estado contra la exfuncionaria que impide que pueda presentar pruebas y defenderse.



“Desde que inició el Ministerio Público su estrategia de investigación no le notificó a Rosario Robles, no le permitió presentar pruebas, no le permitió declarar en la carpeta de investigación”, afirmó.