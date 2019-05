Niegan un beneficio

Comunicadores se pronuncian sobre polémico listado

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Varios de los periodistas señalados de haber recibido recursos millonarios por publicidad durante la gestión de Enrique Peña Nieto, se pronuciaron al respecto en redes sociales y negaron dicho beneficio.

En Twitter, el historiador y escritor Enrique Krauze expresó que la lista dada a conocer es “muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe”, por lo que la calificó como “otro ataque a la libertad de expresión”.

A su vez, Joaquín López Doriga afirmó que asume todas las consecuencias y sostuvo que nunca ha recibido un peso del gobierno, “registro el mensaje de la oficina del presidente @lopezobrador_ que es difamar para callar”.

“¿Desde cuándo es un delito ser un periodista dueño de un medio y que sea el medio, no la persona, la que reciba dinero por concepto de venta de publicidad oficial? ¿Por qué no se dan a conocer las cantidades verdaderamente grandes que recibieron los demás medios de información, también en su calidad de empresas?”, cuestionó el periodista, Federico Arreola en Twitter.

El director de Animal Político, Daniel Moreno se sumó a las reacciones y dijo: “Por alguna razón que desconozco, Presidencia tomó la decisión de incluir mi nombre, no el de la empresa, a pesar de que no recibí dinero, no tengo un sitio ni recibo comisión de ventas”.

Por su parte, el periodista Pablo Hiriart expresó que “los que no sabemos de qué han vivido en décadas nos acusan de desarrollar una actividad legal, que paga impuestos y da la cara”.

Piden pruebas

Otra de las que se sumó a las reacciones fue la periodista Beatriz Pagés, que realizó un llamado a la Fiscalía para solicitar que “pruebe que la revista Siempre! ha vivido de dinero ilegal”.

Jorge Berry anotó en Twitter que “el numerito de la lista de periodistas está diseñado para restarle atención a la crisis del sector salud”, mientras que el influencer conocido como “Callo de Hacha” indicó que “al parecer conmigo Peña tiró el dinero a la basura”.

Raymundo Riva Palacio señaló que “lo que sí es demostrable y habla del interés político del desprestigio es que más allá de cualquiera de estas consideraciones, fueron contratos de publicidad que se ajustaron a los criterios establecidos, a la ley y se pagaron impuestos”.

El periódico Reforma dio a conocer una lista con el nombre de 36 periodistas, que supuestamente recibieron recurso financieros durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto por una cantidad total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos.

Señalados Dinero otorgado a periodistas

“Reforma” difundió una lista de 36 periodistas que recibieron dinero de la administración de Enrique Peña Nieto.

Primeros de la lista

En la lista encabezan Joaquín López-Dóriga, quien habría facturado 251.482,000 pesos por publicidad; Federico Arreola, con 153.578,253 pesos, y Enrique Krauze con 144.080,995 pesos.

Otros comunicadores

También figuran: Óscar Mario Beteta, con 74.571,100 pesos; Callo de Hacha, con 47 millones de pesos; Raymundo Riva Palacio, con 31.138,703 pesos; Adela Micha, con 24.365,501 pesos; Luis Soto, con 23.631,357 pesos; Pablo Hiriart, con 22.149,942 pesos, y Jorge Fernández Menéndez, con 19.776,381 pesos.

Nino Canún

El comunicador Nino Canún, quien afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo había vetado, también recibió recursos por un millón 636 mil pesos