Nieve en cuatro estados del país: aquí las fotos y vídeos

ZACATECAS.- La entrada del frente frío 24 al país ha provocado temperaturas bajas en diferentes regiones del país, lo que ha ocasionado nevadas y aguanieve en municipios de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.

Con menos 10 grados

Esta mañana los lugares más fríos en México fueron tres localidades de Chihuahua: Temósachic, que registró un clima de menos 10.4 grados centígrados (C); Majalca con menos 9.0 grados C y Las Lajas con menos 8.0 grados C.



El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las próximas horas se mantienen las condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, así como en el Nevado de Toluca y Nevado de Colima.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello subrayó que hasta el momento no hay afectaciones entre la población, por lo que les recomienda extremar precauciones y cuidar su salud.



“En varios municipios del estado ya se registraron las primeras nevadas de la temporada. Si bien, son paisajes bellos y dignos de apreciar, los elementos de Protección Civil se encuentran en comunicación permanente en los municipios y están atentos a cualquier necesidad”, indicó.



En el Cerro del Papantón, en el municipio de Sombrerete, cayó esta mañana una intensa nevada; este es uno de los puntos más altos de Zacatecas, ya que llega hasta los tres mil 100 metros sobre el nivel del mar.

Mientras que en la cabecera municipal de este municipio, ha habido una lluvia ligera, que ha sido constante; se prevé que la temperatura llegue hasta los menos 5 grados.

MAS FOTOS DE LA NEVADA DE HOY EN SOMBRERETE ZACATECAS pic.twitter.com/BhyNFWaukN — HERNAN CASTILLO (@HERNANCAZAC) December 21, 2019



Otros municipios zacatecanos afectados por la lluvia fue Concepción del Oro y Mazapil; en Vetagrande sólo ha tenido caída de aguanieve.

Este sábado la zona montañosa de Arteaga, Coahuila, amaneció repleta de nieve. pic.twitter.com/kyxxAnU1WM — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) December 21, 2019



Asimismo, ha habido caída de nieve en diferentes áreas del municipio de Galeana, en Nuevo León, por lo que se habilitaron algunos albergues, para refugiar a quien lo necesite. Personal de Protección Civil apoya en la tarea de evacuación de personas.

Paisaje nevado en Arteaga



La nieve también ha estado presente en la zona montañosa del municipio de Arteaga, Coahuila, y en ejidos como Mesas de Tablas, Los Oyameles y Monterreal.

Arteaga Coahuila Hoy pic.twitter.com/zKuvmZbCTt — América Álvarez TV (@amerialvareztv) December 21, 2019

Nieve en Real de Catorce. San Luis Potosí, México. pic.twitter.com/e7sCV1Cslv — JER (@TeacherPCE) December 21, 2019



Igualmente en Real de Catorce, San Luis Potosí, amaneció con aguanieve, además de que el clima descendió hasta los cero grados en las primeras horas de este sábado.



“Se registra ligera caída de aguanieve en municipio de Catorce. No se reportan incidentes. Autoridades de protección civil se mantienen atentas para apoyar a la población en caso de ser necesario”, señaló Protección Civil del estado.

#Alinstante el Parque Nacional #NevadodeComlima presenta ligera caída de agua nieve y nieve en las partes de más altas, con acumulación de 3 centímetros y con rápido deshielo, por estás condiciones es importante recalcar que solo podrán acceder vehículos 4×4 pic.twitter.com/uMmg2mpg73 — Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 21, 2019

