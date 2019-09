Niña acude a la Cruz Roja con dolor de estómago y da a luz en el baño

COAHUILA.- América, de 13 años de edad, sintió dolor en el estómago y acudió con su mamá a las instalaciones de la Cruz Roja, caminó hacia el baño y dio a luz ahí. La joven no sabía que estaba embarazada.

Presuntamente desconocía su estado

A las 5 del martes, América llegó quejándose de un fuerte dolor de estómago, por lo que acudió al sanitario pensando que así se aliviaría. Sin embargo, empezó su trabajo de parto y escuchó el llanto del bebé. Asustada le contó a su mamá, quien, de acuerdo a “Vanguardia”, tampoco sabía que estaba esperando a un hijo.

Madre e hijo están estables

En medio de la sorpresa, la madre avisó a las enfermeras, quienes atendieron a la adolescente y al recién nacido, después los subieron a una ambulancia y los trasladaron al Hospital General.

Por su parte, el personal de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia tomó conocimiento del caso y le dará seguimiento.

¿Es posible no saber que se está embarazada?

Se trata de una patología llamada “negación del embarazo”, en la que la mujer no tiene conocimiento de su estado, no desarrolla panza o al menos no mucha, sigue teniendo sangrados mensuales o incluso queda embarazada a pesar de consumir anticonceptivos

.- Con información de Vanguardia