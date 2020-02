Niña da fiesta en Saltillo y nadie va, se vuelve viral y le llevan hasta show

SALTILLO.- La historia de Claudia, una pequeña de cuatro años, conmovió en redes sociales y demostró que, en la adversidad, los mexicanos siempre se unen para ayudar, pues llevaron alegría a esta niña que organizó una gran fiesta de cumpleaños a la que nadie asistió.

Benny Andrade Torres y Jazmín Torres Montes compartieron en un grupo de Facebook una fotografía en la que aparecía su sobrinita Claudia de 4 años, sola en medio de su fiesta de cumpleaños y con la cara triste, pues ni un solo invitado acudió.

“Hola me llamo Claudia. Hoy cumplí 4 años y me hicieron mi fiesta, pero nadie vino estoy sola. Con mi pastel mi piñata mi comida y todo se me quedó. Por eso quiero invitar al que quiera venir a acompañarme los espero en quinta la carreta (sic)”, decía la publicación.