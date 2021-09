Niña exige a López-Gatell ser vacunada: padece diabetes tipo 1

VERACRUZ.- Zulma González, una niña de 12 años de edad, oriunda de Xalapa, pidió al gobierno federal ser vacunada contra el Covid, pues padece diabetes tipo 1.

Denunció la negativa de la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) de contemplarla en el esquema de vacunación que se realiza en el estado.

El año pasado en la conferencia del 30 de abril, la menor consultó sobre su enfermedad, y Hugo López-Gatell le indicó que las personas con su enfermedad son de alto riesgo por el Covid-

A través de un vídeo, Zulma muestra documentos que la avalan para recibir la vacuna, dado que padece una enfermedad morbida que la coloca en una situación de alto riesgo para su salud en caso de contraer Covid.

En su mensaje recuerda que la vacuna Pfizer está avalada por la Cofepris para su uso en menores de 12 a 17 años.

Explicó que el pasado 1 de septiembre acudió a buscar al titular de la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Roberto Ramos Alor para solicitarle la vacuna, y después de esperar por una hora en una cochera y junto a unos baños públicos le negaron la petición.

Un funcionario le informó que no es población de riesgo, por lo tanto no la van a vacunar.

“A pesar de los argumentos expuestos me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal”.