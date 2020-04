Niña de cinco años, primer caso de sarampión en Campeche

CAMPECHE.- Este miércoles la secretaría de salud a nivel federal confirmó el primer caso de sarampión en la entidad.

La Secretaría de Salud a nivel Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología, dio a conocer mediante un informe que en México existen un total de 101 casos de sarampión.

Que están ubicados 13 en el Estado de México; 87 en la Ciudad de México y uno en Campeche, específicamente en el municipio de Champotón.

Se trata de sarampión no autóctono identificado en una infante de cinco años residente del municipio ya mencionado, es importante mencionar que la menor ya fue atendida y se le otorgaron las medidas médicas pertinentes para su pronta recuperación.

El caso registrado en el municipio de Champotón ha llamado mucho la atención, pues es el primero que se suscita fuera del lugar del “brote” de este virus que fue en el centro de México. En lo que va del 2020, los casos se han asentado únicamente en esa zona.

Por su parte las autoridades Estatales de salud, dieron a conocer que la menor se encuentra aislada y no representa un riesgo para las personas que tienen un contacto directo con ella, ya que se encuentran vacunados.

Medidas de prevención

Así mismo externaron que ya se encuentran trabajando para tomar las medidas de prevención pertinentes y así evitar una propagación de esta enfermedad.

En los principales hospitales se proporcionará la información necesaria, para que los padres vacunen a sus hijos, no solo para prevenir el sarampión, si no muchas enfermedades, ya que desgraciadamente la taza de vacunación bajó, muchas personas piensan que no es necesario vacunar a los infantes.

La Secretaría de Salud, hace un llamado a los ciudadanos para que actualicen su cartilla de vacunación en su dependencia de salud correspondiente, mientras que en las comunidades de los municipios se estarán enviando los insumos correspondientes para aquellas personas que estén afiliados a alguna dependencia de salud.

Es muy importante tener en cuenta, que según la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Síntomas

Los síntomas iniciales, suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección. Consisten en fiebre alta, escurrimiento nasal, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Varios días después aparecen pequeñas erupciones que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.

La misma organización significa que no hay tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas, resaltando que es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social menciona que la mejor protección contra el sarampión para los niños, es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación. Nestor Barrera Esquivel.

