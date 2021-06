Niña muere tras comer pan envenenado en Veracruz; su hermano está grave

VERACRUZ.- Un par de hermanitos ingirió pan de envenenado, la niña falleció y el niño está grave y luchando por su vida.

De acuerdo con el relato de medios locales, Jacobo, de siete años, y su hermana Adriana, de cinco, comieron pan envenenado que encontraron en el patio de su casa. La niña falleció horas más tarde y sin llegar al hospital.

Hermila, su madre, espera afuera del nosocomio Valentín Gómez Farías, en el municipio de Coatzacoalcos, los reportes sobre el estado de salud de su hijo.

“Me comenta mi hijo mayor que los niños estaban jugando y de repente vieron el pedazo de pan en el patio. Cuando les dijo que no lo agarraran se enojaron porque son niños que querían comer, luego empezaron a vomitar”.

Hermila cree que alguien tiró ese pan a su casa para envenenar a su perro, pues ya lo habían intentado matar.

En este momento Jacobo está intubado y con bajos pronósticos de sobrevivir.

“¿Quién anda preparando pan con veneno? Yo no lo vi, sólo Dios lo vio y es testigo de todo lo que me está sucediendo. Él sabe quién me arrebató a mi hija, y si es que por el perro habían arrojado el pan envenenado”.