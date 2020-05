Niña sugiere al doctor Gatell vacunas de jabón

Responde a los niños en su día el Dr. López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En conferencia de prensa dedicada a contestar preguntas de niños por ser su día, el subsecretario de Salud Hugo López–Gatell Ramírez dio a conocer que en esta dinámica se recibieron más de 3,500 preguntas.

A través de un vídeo, Daniela cuestionó por qué si el jabón mata el coronavirus “no hacemos vacunas de jabón”. Entre risas, López–Gatell explicó que el jabón mata al coronavirus, pero no puede estar en la sangre.

“El Covid tiene superficie de grasa y se puede quedar en las manos, cuando nos lavamos eliminamos esas películas de grasa. Se puede inactivar el virus con otras sustancias como el alcohol. Ahora, las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa, el jabón no puede estar en la sangre, éstas son inyectadas y se hacen de virus muertos o atarantados, pero no de jabón”.

Una niña se interesó por cómo será el regreso a clases, y si será necesario usar caretas como ocurre con niños en China. Al respecto, el funcionario mencionó que es un reto importante porque los espacios en México no suelen estar hechos para mantener Susana Distancia. “Lo que hemos pensado es que se tienen que hacer unas adaptaciones, uso de distintos espacios y disminuir la cantidad de niños que están en cada salón”.

La niña yucateca Victoria May Cisneros, de 8 años, preguntó “¿Por qué se llama la enfermedad coronavirus? A lo que el subsecretario respondió: “Al verlo en microscopio encontramos que el virus tiene forma de una bolita, que tiene piquitos y esos piquitos se parecen a los que tienen las coronas que solían usar reyes y otros monarcas en las edades antiguas, hoy ya no se usan”.

La conferencia concluyó con un son jarocho entonado por un niño: “Si te quedas en casa, si te quedas en casa estás ayudando, estás ayudando a que México entero siga avanzando”.

BEF @monorama

No recuerdo a funcionario priísta, panista, perredista NI morenista hablando de frente a los niños.

Faby @MxFaby

Esta es por mucho la mejor conferencia que ha habido. El Dr. López-Gatell demostró una vez más por qué es el líder moral en esta epidemia. Gracias por darle voz a los niños, son el futuro de México.

Cindy A. @Cindy_Aparicio

La pregunta que más hicieron hoy las niñas y los niños de México al Dr. López-Gatell fue “¿Qué puedo hacer para ayudar a los demás?”.

maribel núñez @maribelnucruz

Muy tierna la niña del video que pide que el Dr. López Gatell resuelva la epidemia antes de su cumpleaños.