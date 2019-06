Niño ciego denuncia bullyng en Chiapas; maestros no hacen nada (vídeo)

CHIAPAS.- César Andrés, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 2, denunció a través de un vídeo que sus compañeros le hacen bullyng por ser ciego. Le roban el dinero, lo golpean y lo insultan. Además, el joven narró que sus maestros conocen su caso pero no intervienen.

El vídeo de César Andrés causó reacciones entre los usuarios de redes sociales. En las imágenes detalla cómo un grupo de compañeros lo agrede.

“Ya estoy harto de lo que me pasa en la escuela. Los prefectos no hacen nada y ya no quiero llegar porque me van a pegar, hasta me espían cuando voy al baño”.