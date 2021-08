Niño de 13 años muere por falta de camas Covid en Veracruz

VERACRUZ.- Un niño 13 años, originario de Soconusco, Chiapas, murió por complicaciones de Covid y, presuntamente, de la falta de camas en hospitales del sur de Veracruz.

La madre del menor también se encuentra internada por el virus.

Ambos llegaron al hospital Oluta-Acayucan de la Secretaría de Salud, donde hay algunos enfermos ingresados, los cuales trasladan a los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos. No obstante, al menor fallecido, no lo recibieron en el hospital de Minatitlán debido a que no tenían camas disponibles; y en Coatzacoalcos tardaron en ingresarlo por motivos similares.

El doctor Rubén Moreno Ríos, candidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo en Oluta durante la pasada contienda electoral, relató, a través de sus redes sociales, cómo ocurrió el caso que ocurrió en su centro de trabajo.

Los médicos del hospital de Oluta-Acayucan brindaron la atención correspondiente y realizaron la vigilancia de madre e hijo; sin embargo la salud del adolescente se agravó el fin de semana. El sábado, su saturación bajó a 40 y hasta el lunes lograron el traslado a Coatzacoalcos, donde falleció.

Guillermo 'N', padre del menor, lamentó el traslado tardío, pues pese a que el personal médico atendió a su hijo, los trámites para conseguir una cama en el hospital covid demoraron.