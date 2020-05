Niño de 9 años se quita la vida en Puebla; no quería hacer su tarea

PUEBLA.- Un niño de 9 años se ahorcó en el municipio de Chalchicomula de Sesma. De acuerdo con las diligencias, Emmanuel Sánchez estaba en su residencia, en la avenida Constitución sin número, en la junta auxiliar Santa María Techacalco.

Según los familiares, el menor no quería hacer la tarea que le habían dejado en las clases en línea, por lo que salió al patio y se colgó. Fue su hermana, María Fernanda, de 17 años, quien lo encontró y dio avisó al 911.

Por su parte, los paramédicos de la unidad PUE-124 de la Cruz Roja Mexicana acudieron, pero indicaron que el pequeño de 9 años de edad ya no tenía vida.

Los padres de Emmanuel arribaron al domicilio y su hija les contó la situación. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.

¿Cómo ayudar a los niños a combatir el estrés en esta cuarentena?

El cambio repentino ante una contingencia, el no saber qué hacer al no tener una rutina establecida es lo que causa estrés y ansiedad a las personas, algo que se puede solucionar al planear las actividades que se pueden realizar cada día.

Así lo considera la psicóloga Christabel Osorno Cervera al hablar de cómo enfrentar el tiempo de espera en casa con los hijos mientras pasa la contingencia por el coronavirus.

Es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar lo que genera ansiedad y estrés, al igual que la repentina situación que obliga a permanecer en casa.

Cuando son vacaciones y los niños se quedan en casa no se da este tipo de estrés porque es algo planeado, que ya se espera, “pero en este caso es una situación repentina para el que las personas no están preparadas”.

¿Qué significa la rutina para los niños?

El establecer una rutina puede ayudar a despejar el miedo, la incertidumbre y la inseguridad ante la situación que se vive.

Ante esto, propone que las familias hagan un plan de actividades por varios días, establecer una rutina, en la que aunque los niños no vayan a la escuela, se les despierte a determinada hora, desayunen o se bañen a una hora prevista, y en general hagan un calendario en el que se apeguen.

“Tener una rutina da seguridad”, afirma.

En los ratos de ocio se puede establecer un tiempo para leer, para hacer ejercicio mediante algún juego, e incluso pueden ver televisión o hacer uso de las tecnologías por un tiempo prudente, y también seguir algunas sugerencias sobre actividades o manualidades.

Considera que a los niños se les debe explicar la situación, decirles que se deben quedar en casa por seguridad de todos, para cuidarse ante un “bichito”, (el lenguaje puede variar de acuerdo a la edad del niño) que puede enfermarlos.

De igual forma se les debe explicar la importancia del lavado de mano y si se sienten mal avisar a mamá o papá.

Por último, aconseja mantenerse informados a través de los medios oficiales y autoridades sanitarias.

No estreses a los niños

La psicóloga Christabel Osorno Cervera subraya la importancia de no generar miedo en los niños, por lo que los adultos no deben hablar delante de ellos sobre las muertes que el coronavirus ha ocasionado y deben tratar de permanecer tranquilos ante la situación, pues a “papás alterados, hijos alterados”. Aconseja no preocuparse demasiado pero tampoco ser apáticos: sigan las medidas de prevención.