Niño genio de la UNAM denuncia acoso y difamación de maestros

MÉXICO.- Un tribunal federal otorgó un amparo a Carlos Santamaría Díaz de 13 años, el universitario más joven en la UNAM, piden que la máxima casa de estudios admita que el estudiante fue víctima de acoso y difamación por parte del personal académico mientras cursaba el primer semestre.

La sentencia señala que la directora de la Facultad de Ciencias, Catalina Stern, deberá informar al rector de la UNAM y al Consejo la situación de Carlos.

“Los niños no van a la universidad”

“Todo el semestre me dieron calificaciones injustas en Álgebra y digo, no quiero sacar esa calificación, hago el examen final y me ponen cero. Lo hago ora vez y me pusieron el mismo examen en el que saqué cero, pregunto por qué saqué cero y me dijeron que no tenía por qué estar ahí, que soy un niño y que los niños no van a la universidad”, narró el joven.

Denuncia que otro profesor quería sacarlo de la UNAM

Carlos cursa la carrera de física biomédica y, antes de la agresión, otro profesor de la coordinación de biología celular lanzó una campaña en sus redes, cuestionando la capacidad académica de la UNAM y amenazando con demostrar que el pequeño no merecía estudiar ahí.

Al final, en el caso de álgebra, Carlos solo siguió estudiando y logró un 10 en esa asignatura.

Deciden tomar acciones

Por otro lado, el papá del menor, Fabián Santamaria, tramitó el amparo ante el Séptimo Tribunal Colegiado argumentando la omisión de las autoridades universitarias para brindar el ambiente adecuado en la UNAM.

Acoso

El 22 de agosto pasado, el tribunal resolvió que Carlos sufrió acoso y que necesitan evaluarse las condiciones de su entorno y reparar el daño, ya sea a través de terapias u otros medios.

Hasta el momento, la Facultad solo amonestó al maestro de Biología Celular y emitió una sanción a la ayudante de Álgebra.

Carlos empezó su carrera universitaria a los 9 años en la UNAM, primero cursó un diplomado en química analítica y otro en bioquímica y biología molecular.

