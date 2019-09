Niño roba útiles escolares en un súper; “solo quería hacer su tarea”

Los policías le pagaron los útiles

AGUASCALIENTES.- Un niño fue sorprendido intentando sustraer mercancía sin pagar en una tienda de Rincón de Romos, estaba robando útiles escolares para poder hacer su tarea.

Robó unos plumones

Los Policías Municipales acudieron tras recibir el reporte, pero al llegar encontraron a un menor de 13 años con su uniforme de la escuela, se encontraba asustado por haber tomado los plumones.

Cuando le preguntaron por qué había robado, él se justificó diciendo que no contaba con el material suficiente para hacer su tarea. Un representante de la policía explicó que creyeron en su relato, pues se veía la preocupación en su rostro.

¿Sus padres lo abandonaron’

El menor también argumentó que sus papás lo abandonaron, por lo que vivía con su tía. Dijo que no tenía recursos económicos para pagar los útiles. Esa no era la verdad, pues al investigar descubrieron que Bryan mintió para no avergonzar a su papá, con quien vive desde hace un mes y quien lucha para sacarlo adelante.

Le había prometido comprar los útiles

Por su parte, el padre, quien incluso piensa en cumplir el “sueño americano”, dijo que le había prometido a su hijo comprarle los materiales en cuanto le pagaran.

“A él si le gusta estudiar, se quiere superar y tener sus cosas”.

Los policías pagaron los útiles

Los policías creyeron en ambos y pagaron los 90 pesos de útiles escolares, también lo canalizaron a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Bryan incluso pidió disculpas por sus acciones.