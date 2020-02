Niños y niñas, principales víctimas del crimen en Guanajuato

Guanajuato es el estado más inseguro para niños, niñas y adolescentes de México, al registras tan solo en 2019 un total de 390 homicidios. Sin embargo, estos delitos no son los únicos que persisten en la entidad, que también debe combatir la trata y explotación infantil.

Así lo advierten las investigadoras Rebeca Aguayo e Itzel Hernández, del Centro NIMA de Promoción de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato; quienes advierten que desde hace tres sexenios, se han dejado de lado las garantías que protejan la infancia mexicana.

En entrevista con Sin Embargo, las investigadoras detallaron que, según las estimaciones de NIMA, de 2015 a 2019 fueron asesinados alrededor de dos mil niños, niñas y adolescentes. Estos resultados revelan que Guanajuato ocupa el primer lugar en el tema de violencia infantil.

“Parece que la violencia hacía niños, niñas y adolescentes no está siendo clave para la agenda pública, para la sociedad. No nos está escandalizando que el estado sea el primer lugar en homicidios de niños, niñas y adolescentes y esto ya nos dice mucho y nos habla de que hay una violación y vulneración, porque no se protege la vida (de los menores)”, señala Rebeca Aguayo.