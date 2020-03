NiUnaBataMenos: Megamarcha contra la inseguridad en Puebla

PUEBLA.- Bajo la consigna de "#NiUnaBataMenos", grupos de estudiantes iniciaron hoy una megamarcha universitaria en contra de la inseguridad y violencia en el estado.

Jóvenes enarbolan pancartas que dicen "Nos faltan estudiantes, nos sobran delincuentes", "Las clases se recuperan, la vida no", "Hoy no están todas nuestras voces" y "Nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar".

Piden justicia por homicidios

"En esta lucha estamos juntos. Son ustedes la conciencia de la nación en esta exigencia de paz. Me enorgullece su compromiso y solidaridad", escribió Alfonso Esparza O., rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Hace unos días docenas de estudiantes en Veracruz, Puebla y Ciudad de México salieron a protestar por los asesinatos de tres estudiantes de medicina.

Apoyo de conductores frente a fiscalía del estado, y este estudiante va toda la marcha recogiendo basura. #Puebla#MegaMarchaUniversitaria pic.twitter.com/alm8uvhNmG — Bryan Castro (@BryanCastroFK) March 5, 2020

Uno de ellos era xalapeño y otro, chofer de Uber en Puebla. Los homicidios ocurrieron el 23 de febrero.

Alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) comenzaron su marcha en la entrada principal del Campus Mocambo, en esa entidad.

Los integrantes del campus Veracruz-Boca del Río se unieron a la movilización "#NiUnaBataMenos".

Vestido de luto

Los veracruzanos exigieron un alto a la violencia y se solidarizaron con sus compañeros de la BUAP y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Con consignas como "BUAP, hermana, la UV te respalda" y "Señor, señora, no sean indiferentes que se matan estudiantes en la cara de la gente", avanzaron por las principales calles de la zona ante un intenso calor.

Algunos vestidos de negro y otros de blanco exigieron al gobierno mayores garantías de seguridad.

Impresionante, el contingente de los estudiantes universitarios poblanos, quienes participan en la #MegaMarchaUniversitaria , y quienes reclaman seguridad y justicia en Puebla!!! pic.twitter.com/yHibjhDO2M — J. Alfonso González (@poncharelazo) March 5, 2020

La Dirección de Tránsito de Boca del Río otorgó las facilidades viales para que los manifestantes no tuvieran percance alguno.

Críticas al gobernador

La movilización en Puebla se inició a las siete horas en la calle 25 Poniente y la avenida Juárez. Irá por la avenida Reforma, el Zócalo y la Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.

En redes sociales se ve cómo avanzan los contingentes de miles de estudiantes pertenecientes a aproximadamente 20 universidades, tanto públicas como privadas.

Dichos planteles se sumaron en apoyo a la UPAEP y la BUAP para exigir al gobernador Miguel Barbosa mayor seguridad y el esclarecimiento del caso.

Entre las universidades a las que pertenecen los alumnos que protestan están: la del Valle de México (UVM) campus Puebla; Tecnológica de Puebla, Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) y Universidad de las Américas Puebla.

Asimismo, Universidad Madero de Puebla, Anáhuac Puebla, Benemérito Instituto Normal del Estado, Escuela Normal Superior Federalizada, entre otras.

Semana de movilizaciones

Las protestas en la BUAP y la UPAEP llevan ya una semana y en la movilización de hoy muestran su incoformidad ante las declaraciones del fiscal de Puebla, Gilberto Higuera.

Éste dijo que la pelea por el sombrero de una de las personas asesinadas solo es una línea de investigación y negó que fuera el móvil del crimen.

¿En dónde está ese gobierno que nos iba a cuidar?



No somos dos ni somos 10, señor gobernador cuéntenos bien.



¿La beca de AMLO incluye ataúd?



Vengo por un título no por una acta de defunción.



Si un día falto yo, préstame tu voz. #MegaMarchaUniversitaria pic.twitter.com/lA4MGv2Koh — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) March 5, 2020

Por otra parte, el hashtag #MegaMarchaUniversitaria se encuentra en tendencia en México.

Los estudiantes están generando un movimiento tanto en internet como en las calles poblanas, en espera de que los escuchen.- Con información de "El Universal" y Notimex

