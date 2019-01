No hay alerta por sarampión en México: Alcocer Varela

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud informó que en México no hay alerta sanitaria por un posible brote de sarampión luego de que el año pasado 776 mil niños no fueron vacunados porque hubo desabasto del biológico.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Salud afirmó que no hay alerta sanitaria y que ya se realizaron acciones para solucionar el desabasto y aplicar la vacuna triple viral a los menores de edad.

“Como tal no estamos en la posibilidad de llamar a alerta, es una acción que ya se ha tomado, que va en curso; y les mantendremos informados, si acaso vamos a vigilar algunos sitios, precisamente donde pudiéramos adelantarnos a esta enfermedad”.

Acciones ante la falta de vacunas

Reiteró la información que ayer reveló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López – Gatell, acerca de que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto no se entregaron los lotes de vacunas que protegen contra sarampión, rubéola y paperas.

“En la anterior gestión, a un par de días antes de la entrega, se dio a conocer en una forma, ya de última hora, que había un desabasto en la vacuna para el sarampión y la cobertura de esta”.

Comentó que desde que tuvieron conocimiento buscaron una solución.

“Tomamos acción mes para contener el problema y está asegurado ya el abasto, vamos a tener el recurso que se va a utilizar en la próxima semana de vacunación. Y desde luego en este ha participado BIRMEX, se tenía un remanente y desde luego compras que se están haciendo para ser cubierta esa necesidad”.

Denuncia por desabasto

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó ayer que durante la Primera Semana Nacional de Vacunación se hará un esfuerzo por aplicar las dosis en la población infantil vulnerable, además, precisó que ya existe una denuncia ante el órgano interno de control para saber por qué no llegaron al sector las vacunas.

“En 2018 no tuvimos vacunas, en total 776 mil dosis contra sarampión —rubéola y sarampión— rubéola y parotiditis, que son las dos formulaciones que no se lograron tener durante 2018, dejaron desprotegidos al mismo número de niños. Ya se hizo una denuncia que no es penal ni en contra de alguien en específico, lo que se debe investigar es por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas”, dijo.

No hay casos

Ante la declaratoria de emergencia en Washington, Estados Unidos, luego de que 35 niños contrajeron sarampión López-Gatell reconoció la importancia de que exista abasto de la vacuna triple viral y prevenir brotes en el país, por lo que invitó a los padres de familia a no tener desconfianza de la inmunización y proteger a los menores de edad.

“Aquí no ha habido casos nativos, pero tenemos que evitar cualquier propagación, nosotros no nos quedamos cruzados de brazos, tomamos acciones para que la vacuna esté en las clínicas y para que en la primera semana de vacunación se haga un esfuerzo por inmunizar a los niños, pero también hay responsabilidad en los papás, a quienes invito a que no caigan en esa desconfianza hacia las vacunas, porque además no existe ningún sustento científico”.