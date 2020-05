No avala dar más facultad al Inegi

AMLO plantea otra vía contra la desigualdad social

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en desacuerdo con la propuesta de dar mayores facultades al Inegi con el fin de revisar el patrimonio de las personas y con ello implantar “la progresividad fiscal” para que “pague más el que más tiene”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que “no creo que sea correcto, pues se tiene que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”.

Ante una pregunta, agregó: “La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros sí estamos obligados, no considero conveniente esa propuesta”.

El titular del Ejecutivo señaló que está de acuerdo en contrarrestar la desigualdad en la distribución de la riqueza, pero para eso “lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos ascienda en la escala social y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos ni corrupción, ya que producen desigualdad. Pero no es dando a conocer o exigiendo a las personas que den a conocer cuánto tienen, eso no lo veo adecuado”.

El líder de Morena, Alfonso Ramírez, propuso de dotar de mayores facultades al Inegi para revisar el patrimonio de las personas.