“No debe estigmatizar a medios”

“Pareciera que la crítica es sinónimo de una nota mala”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador puede ejercer su derecho de réplica, pero debe tener cuidado, porque hay una línea muy delgada entre éste, la estigmatización y las amenazas, manifestó el periodista y director de la Agencia Mexiquense de Noticias, Carlos González.

En entrevista con El Universal, consideró que el Presidente tiene que ser más cauteloso con los señalamientos que hace en sus conferencias matutinas, porque pareciera que criticar es sinónimo de una nota mala.

Subrayó que el ejercicio del periodismo no se puede hacer sin que este implique una crítica al gobierno o a las autoridades, porque se trata de señalar lo que se promete y no se cumple. Afirmó que es importante garantizar la libertad de expresión, porque cuando a un periodista se le agrede o se le silencia, se agrede a toda la sociedad.

Ante la situación tan difícil que vive el país por las crisis económica y de salud, causadas por el Covid-19, el periodista afirmó que el país necesita madurez, no solo del Presidente, sino de secretarios de Estado y autoridades en general, que sean más abiertos a la crítica y respetuosos de la libertad de expresión.

¿Qué tan importante es la libertad de expresión? “Creo firmemente que cuando a un comunicador, a un periodista se le agrede o se le silencia, se agrede y se silencia a toda una sociedad, somos el puente de comunicación fundamental entre los acontecimientos y la sociedad. Ahora, es muy importante que exista la libertad de expresión ejercida a plenitud por los comunicadores, por los diferentes medios, porque no solamente gana el periodista o el medio en cuestión, sino que gana toda la sociedad. Es un derecho de la sociedad y está por demás decir que por ello es fundamental asomarnos a la Constitución y ver que ese derecho está registrado”.

Cuando uno ejerce el periodismo, ¿se puede o se debe hacer sin cuestionar al gobierno en turno, al poder o a las autoridades?

“No. Yo creo que un ejercicio periodístico, en el más amplio sentido de la palabra de la expresión, pues parte fundamental es la crítica, el señalar aquello que se considera que no se está haciendo bien o en lo que no se han obtenido los resultados que se dijo que se iban a tener, ya sea en campaña o ejerciendo el poder. Parte del ejercicio periodístico es hacer una crítica. Valdría la pena señalar que también nosotros los comunicadores, los medios de comunicación, debemos tener un respeto fundamental por la sociedad a la que nos dirigimos y hacer una crítica sustentada, respetuosa, de nivel, y en la misma forma como se ejerce debe ser recibida, no se trata de denostar, no se trata de descalificar sino de hacer una crítica profesional”.

Opinión

Carlos González, director de la Agencia Mexiquense de Noticias, da su opinión sobre la actitud del Presidente.

”Personas que polarizan”

“Cuando se habla de medios, de periodistas, de comunicadores, de columnistas con nombres y apellidos se puede llegar a estigmatizar, se puede hablar de descalificar, siempre han existido personas que polarizan y esto puede abrir la puerta a agresiones a medios y comunicadores”, dijo.

Línea muy delgada

“Yo creo que el Presidente por su puesto que tiene derecho de réplica y de expresarse con toda la libertad, pero mucho cuidado con esta línea que, insisto, es muy delgada y que muy fácilmente se puede cruzar...”.