No dejará cargo el titular de Hacienda

Arturo Herrera desmiente que vaya a renunciar

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartó que vaya a renunciar al cargo, como aseguró un columnista, y manifestó que mientras el Presidente “me aguante, seguiré al frente”.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Herrera Gutiérrez señaló que para un economista con vocación, el mayor privilegio es ser Secretario de Hacienda.

"Para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda. Eso es cierto en cualquier circunstancia, pero es mucho más cierto en las circunstancias que estamos viviendo. Mientras el presidente 'me aguante', yo voy a estar por aquí".

En el salón Tesorería, Arturo Herrera Gutiérrez que el pasado miércoles le llegó por WhatsApp la columna donde señalaba que pronto renunciaría al cargo, pero como, aseguró, tenía información errónea, no la terminó de leer.

“Con relación a lo que aprecio ayer ( miércoles), entiendo que un columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños. La verdad es que la nota ni la leí, porque me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error, entonces ya no la leí, porque decía que me iba a ir al Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (pero) la posición en el Directorio Ejecutivo para los próximos años no es para México, es de España, entonces como ya tenía información tan mala pues ya no la leí”, dijo el funcionario en la “mañanera”.