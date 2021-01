No descarta red mexicana

Busca garantizar “las libertades y evitar la censura”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ante la “censura” que hay en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no descarta crear una red social o alguna aplicación alternativa en cuya elaboración podrían participar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo, indicó, de garantizar que en México haya libertades y no censura.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en esta plataforma podría también participar la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica de la Oficina de Presidencia.

Presidente, ¿se ha planteado una convocatoria desde el gobierno federal a los creativos que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, para poder ir teniendo alternativas?, se le preguntó.

“Seguramente ya Jorge Arganis (titular de la SCT) está tomando nota. Vamos en ese camino. No vamos nosotros a dejar de reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad. Por eso, sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas; la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, Comunicaciones, que se busquen opciones, alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad y para que aquí no haya censura”.

Por otro lado, ante la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de que las conferencias mañaneras no pueden trasmitirse íntegras ante el próximo proceso electoral, López Obrador bromeó sobre este tema, y al recordar un “meme” popular en redes sociales “amagó” con realizar también conferencias a mediodía y en la tarde-noche.

“Ahora que no quieren las mañaneras, pues vamos a tener que hacer otra… Como diría el diablillo ese que sale en las redes sociales ‘Diles que ahora que no quieren las mañaneras van a haber también conferencias al mediodía y en la tarde-noche, para que se enojen’”, dijo entre risas, antes de retirarse.

López Obrador habló en su conferencia matutina del llamado que le hizo el INE.

Pidió no confundirse al asegurar que sus conferencias matutinas no se emite propaganda “ni de manera subliminal”, sino que “se garantiza el derecho a la información”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que continuará con sus “mañaneras” informando sobre temas de salud, educación y temas de bienestar en general. “Lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse, propaganda con información. Nosotros son vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo”, dijo.