"No endurezcan sus corazones", pide AMLO a sus adversarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios que reflexionen, que depongan su actitud, dejen a un lado el odio y no endurezcan sus corazones.

"Ojalá depongan su actitud nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio, que piensen en el interés general, en los demás, en el prójimo", señaló en su conferencia matutina.

"Que piensen en la patria, la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene materialismo, el afán de lucro, lo que no tiene valor".

En Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, López Obrador señaló que la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena.

"Porque empezaron inventando fallecimientos, luego apostaron a que estábamos ocultando difuntos, luego con escenas de hornos crematorios", añadió.

Lamenta la "poca ética"

"Todavía hace tres o cuatro días un periódico hablando que estaban llenos los hornos crematorios, muy perverso, de poca ética".

Por último, dijo que espera que depongan su actitud "porque son diario las críticas".