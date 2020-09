No es fantasía, estamos saliendo del Covid: AMLO

PUEBLA.- Al señalar que es evidente que hay un disminución en el número de contagios y son menos los mexicanos que pierden la vida por la pandemia del Covid-19; el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es fantasía el que México va avanzando y se está saliendo de las crisis sanitaria y económica.

Al supervisar el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, el Ejecutivo federal señaló que debido a que hubo una buena estrategia, "no nos rebasó la pandemia".

Sin embargo, el mandatario pidió a la población seguir acatando las medidas de sana distancia porque el virus del Covid-19 sigue causando daños entre la población.

" En Puebla, como en todo el paí s, estamos enfrentando dos crisis : la crisis sanitaria por el Covid, 19 y la crisis económica que se originó por esa pandemia, y vamos saliendo también. No es fantasía, vamos avanzando ".

Agregó que en el caso de la pandemia ya es evidente que "hay una disminución en cuanto a contagio y lo más importante, ya son menos los que pierden la vida, esto que lamentamos tanto".

Insistió en que se están recuperando los empleos perdidos, lo que significa un avance frente a la crisis económica.

"Desde luego, todavía no termina y no debemos confiarnos y debemos seguirnos cuidándonos y lo que nos recomiendan de la sana distancia pues hay que seguirlo cumpliendo. No confiarnos porque está todavía el virus, todavía la pandemia causando daños, todos sabemos de amigos, de familiares, de conocidos que han enfrentado esta terrible enfermedad", dijo.