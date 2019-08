El Gobierno Federal difundió los primeros vídeos para promocionar el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los temas de economía y austeridad.



En el que corresponde a economía, López Obrador señala “No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública”.



Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

“Lo que aumentó fue el salario mínimo 16%, como no había sucedido en 36 años… Se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, hay bienestar. Los beneficios se cumplen”, agregó AMLO.



En el vídeo de “austeridad”, el presidente indica que su administración eliminó los altos salarios para los funcionarios, las pensiones para exmandatarios y la protección especial para el titular del Ejecutivo.



#PrimerInformeGobMx 🇲🇽 | Los compromisos se cumplen. Se acabaron los lujos y los gastos superfluos en el gobierno. Hoy, casi 20 millones de mexicanas y mexicanos reciben apoyos directos para su bienestar. Posted by Gobierno de México on Sunday, August 25, 2019

“Ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario”.



El próximo domingo 1 de septiembre López Obrador dará un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su Primer Informe, que en la tarde entregará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la Cámara de Diputados.- Con información de Excélsior y redes sociales