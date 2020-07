No es su culpa tener sobrepeso, es culpa de la mala comida: López-Gatell

MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó este domingo que la culpa de tener sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad crónica no es de los mexicanos que tienen estos problemas médicos sino de la comida de mala calidad.

"El mensaje que damos es usted está en esa condición de sobrepeso, de obesidad, o usted sufrió una enfermedad crónica porque tuvo a disposición en los último 30 0 40 años comida de mala calidad; productos industrializados, ultra procesados, aquellos elementos que se le ponen a sus disposición en las tiendas que están en las esquinas; si usted entra se va a dar cuenta que más del 80 por ciento de lo que se vende no le va a nutrir, no le va a alimentar y en cambio tiene una enorme cantidad de azúcares, grasas, sales y una enrome cantidad de calorías ", indicó el funcionario en conferencia de prensa

"Que nadie se confunda, no estamos culpando a los ciudadanos; no es culpa de usted, es culpa de este ambiente nutricional que se desarrolló para favorecer los negocios de estos productos y no para favorecer la salud; y desde luego, una muy importante omisión de las autoridades sanitarias que no han hechos los esfuerzos necesarios para regular esto, para alertarle", agregó.