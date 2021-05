No es un feliz Día de las Madres para Leticia, solo quiere hallar a su hija

MÉXICO.- Para Leticia Loyola no hay motivos para festejar el Día de las Madres. Desde hace poco más de seis meses padece la ausencia de su hija menor, Zayra Leticia, de quien hasta hoy no tiene pistas.

Fue a una taqueria

La voz de Lety se entrecorta al recordar que su hija salió el pasado 23 de octubre de su domicilio en Santa María Xochitlapilco, agencia de Huajuapan de León, en la región Mixteca. Fue vista por última vez a unos 30 pasos de su domicilio cuando fue a una taquería a cancelar un pedido. Desde entonces su mamá la busca incansablemente.

En noviembre, el encargado de la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas (DNOL), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Jairo García, informó que el caso de Zayra se indaga como una desaparición cometida por particulares.

La DNOL puntualiza que del 1 de enero al 20 de noviembre de 2020 se reportó la no localización de 231 personas, de las cuales 212 fueron encontradas. De los 19 casos restantes, nueve son mujeres. Entre ellas está Zayra. Mientras que entre enero y abril de 2021, 33 mujeres fueron reportadas como no localizadas en Oaxaca; 32 fueron encontradas y una más continúa en calidad de desaparecida.

En entrevista con el Universal, Lety relata que Zayra es la más pequeña de sus hijas. Su voz se alivia al recordar que decidió tener cuatro hijos, un varón y tres mujeres, Jorge Omar, Nayeli, Selene y Zayra, a quien tuvo a los 34 años.

"Yo trabajaba y en muchas ocasiones tuve que dejar a mis hijos chiquitos. Esperamos siete años para que Zayra naciera, en 1991. Mis hijas son muy cercanas a mí, pero con quien más platicaba era ella", cuenta.

Acompañó a su hija a todos lados

Leticia dejó su natal Xochitlapilco para acompañar a su hija a Puebla a estudiar la universidad. "Había mucha comunicación desde siempre entre nosotras. También la acompañé cuando tuvo que irse a Puerto Vallarta a sus prácticas y a Huatulco. Yo la acompañaba siempre, quizá porque era la más chica y yo tenía más tiempo libre para estar con ella", señala.

Rompe en llanto al recordar a su hija bailando y cantando por toda su casa.

"Ella es muy alegre, muy sociable", dice.

Los sospechosos

El pasado 11 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención del tercer presunto implicado en la desaparición de Zayra Leticia; la aprehensión ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, en Santa María Xochitlapilco.

Antes, el 14 y 15 de diciembre fueron arrestados otros dos sujetos, relacionados con la desaparición de la joven.

"Hemos pedido avances en el caso, pero nos dicen que no los pueden hacer hablar para que digan dónde está mi hija", dice doña Lety desesperada.

El pasado 3 de mayo, ante la falta de respuestas de la vicefiscalía de la Mixteca, que encabeza Jorge Flores, Leticia Loyola acudió a la capital oaxaqueña para solicitar una audiencia con el fiscal Arturo Peimbert Calvo, quien turnó el caso con la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, a cargo de Luis Marcelo Vega.

Incertidumbre

"Estamos en la incertidumbre, en medio de la angustia, el dolor que se vive aquí en mi hogar… la respuesta fue que están trabajando en el caso, que no hay día que no lo hagan… pero no vemos los avances, ya pasaron seis meses y seguimos en las mismas", lamenta.

Además de nublar la maternidad de Lety, la desaparición de Zayra también ha dejado ya por más de medio año a los hijos de la joven, Ian y Ulises, sin el amor y el cuidado de su madre.

Ante la ausencia de la menor de sus hijas, Lety está reaprendiendo a cuidar a sus nietos, que quedaron a su cuidado, a quienes, con trabajo, apoya con las tareas y las jornadas de educación virtual a las que obliga la pandemia por Covid-19.

Se ha apoyado de sus nietos para aprender a usar la computadora en la que toman clases.

Cuida a sus nietos

"Se me ha hecho muy difícil porque tengo que acudir a mis citas a la fiscalía y hacer diligencias del caso… es muy cansado y complicado para mi edad cuidar a los dos niños, pero es lo más preciado que me ha dejado mi hija y los estoy atendiendo con todo mi amor y todo mi cariño", indica.

Dice que lo más complicado, es cuando los menores preguntan por su mamá. Lety rompe en llanto al relatar que ya no sabe qué decirles. Al principio, les respondía que su mamá estaba trabajando lejos, que no tardaría en volver, pero poco a poco, los argumentos se agotan.

La búsqueda

Aunque el cansancio y el dolor incrementan día a día, Leticia Noyola ha encontrado fuerzas para salir a marchar con las colectivas Marea Verde e Hijas de la Luna, donde comparte su historia con madres de mujeres asesinadas y desaparecidas.

Además, ha encabezado búsquedas en parajes de la Mixteca, junto con activistas. "Últimamente hemos salido a buscar entre familia, mis hijas, mi esposo, así como nos enseñó Marea Verde, con varillas que enterraron en la tierra. No me voy a cansar de buscarla y aunque sea lo último que haga, voy a encontrarla, le pido a Dios la oportunidad de verla nuevamente", afirma.

A pesar de la espera, Lety asegura que confía en que llegará la justicia y en la labor de las instituciones que investigan el paradero de su hija.

"Tengo miedo de que le den carpetazo al caso, pero sigo confiando", dice.

La quiere "viva"

La mujer y madre confía en que su hija esté viva; sin embargo, no puede evitar llorar con desesperación al asegurar que no hay alegría para ella. "Le arrebataron la madre a mis nietos. Ellos son lo que me mantiene en pie, luchando, esperando. Le pido a Dios que si mi hija tiene vida, pueda encontrarla, que me dé fuerzas… que todas mis lágrimas de tristeza se conviertan en alegría".

"Este 10 de mayo no tengo fuerzas para festejar, no tengo aliento, sólo tengo tristeza. Quiero pedirles a todos que me ayuden a encontrar a mi hija, ese sería mi mayor regalo", esa es la petición de Leticia que ruega por volver a ver a Zayra.