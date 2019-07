“No estaban a la altura”

AMLO insiste en que los policías no serán despedidos

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— Las protestas de agentes de la Policía Federal contra su incorporación a la nueva Guardia Nacional u otras corporaciones demuestra que aquella institución “no estaba a la altura de las circunstancias”, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Imagínense una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y disciplina que se rebela y toma las calles. Esto reafirmó nuestra convicción de que era necesaria la creación de la Guardia Nacional”, declaró el mandatario al encabezar una sesión conjunta de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Protección Civil.

El mandatario aseguró además que no existe motivo legítimo para las protestas, porque “no se está despidiendo a ningún elemento, a nadie se le está reduciendo su sueldo o prestaciones”.

“Surgió el conflicto por otros motivos, pero al mismo tiempo ayuda a entender el porqué de la Guardia Nacional”, acotó.

Desde el pasado miércoles, agentes de la Policía Federal protestan en Ciudad de México contra la desaparición de esa corporación, que se efectuará gradualmente a lo largo de 18 meses, y la incorporación de sus miembros a la Guardia Nacional y otras instituciones.

El mandatario federal llamó a cerrar filas para enfrentar “los graves problemas de la inseguridad y la violencia. Se necesita de la suma de voluntades para avanzar en ese propósito”.

“Vienen otras cosas, pero lo más importante es que actuemos unidos. Yo siempre voy a respetar a los Poderes, la soberanía de los estados y de los gobiernos municipales y cada quien, desde el ámbito de su competencia, puede ayudar para que haya paz, tranquilidad y felicidad”, agregó el mandatario.

Durante la sesión conjunta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró a su vez que “todos los buenos elementos de la Policía Federal encontrarán cabida en la Guardia Nacional o en las otras instituciones que les hemos presentado”.

A los agentes se les ha dado la posibilidad de sumarse a la Guardia, al Instituto Nacional de Migración, al Servicio de Protección Federal (encargado de cuidar instalaciones gubernamentales clave), al Servicio de Aduanas y al Órgano de Readaptación Social (que administra las prisiones federales), entre otras instituciones, o bien aceptar su liquidación.

Enrique Carpizo, representante de un grupo de policías, declaró este lunes a la prensa que numerosos agentes se han visto acosados por su decisión de no adherirse a la Guardia Nacional, y que ya fue presentada una denuncia por las amenazas de muerte que recibió uno de ellos.

Aseguró que “muchos tienen miedo, pero muchos más seguirán luchando”.

Asimismo, afirmó que ninguno de los inconformes está armado, rechazando así la demanda que hizo la semana pasada el secretario Durazo para que los manifestantes entregaran sus armas y vehículos oficiales.

Parte de la solución

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, declaró durante la sesión conjunta que la Guardia Nacional, que entró en funciones oficialmente el 30 de junio, “está llamada a ser parte de la solución que nuestro país requiere para sus problemas de violencia e inseguridad”.

“Pero no es, ni puede ser en sí, la solución misma. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con 33 fiscalías autónomas, eficientes, con capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen”, dijo, aludiendo a la Fiscalía General de México y las fiscalías de las 32 entidades federativas.

Asimismo, señaló que es necesario que la Guardia Nacional, integrada por agentes federales, militares y navales, “opere con un marco normativo adecuado, que dé certeza a sus miembros y a la sociedad, propicie el debido desarrollo de sus funciones e inhiba el que se presenten violaciones a los derechos humanos”.

El titular de la CNDH participó como observador en la sesión conjunta de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Protección Civil, órganos consultivos encabezados por el Presidente e integrados por ministros de las áreas respectivas y los gobernadores de las entidades federativas.

Opinión Expresidentes

Andrés Manuel López Obrador dijo que no ve mal que los expresidentes participen en la vida pública del país.

Costumbre

“Antes, en la práctica, los expresidentes guardaban silencio y no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como reglas no escritas. Ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos”, dijo el mandatario.

Resistencias

Ante las críticas de Felipe Calderón y Vicente Fox a su gobierno, López Obrador dijo que las resistencias al cambio son normales.

Jueces

En su conferencia, López Obrador anunció que revelará los nombres de jueces que otorgaron amparos indebidos, como en los casos del aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Revisión

También dio a conocer que remitirá un oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise un amparo sobre el caso Ayotzinapa.