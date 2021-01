'No estamos matando a sus familiares, no hay espacio': denuncia doctora

QUERÉTARO.- "No saben el estrés emocional que es rechazar a un paciente y saber que en unas horas va a fallecer por falta de espacio en el hospital", es el testimonio de una médica queretana, a través de la red social TikTok.

En un breve vídeo, la doctora Fernanda explica que, debido a las fiestas decembrinas, el número de contagios por Covid-19 se incrementó en Querétaro, ocasionando la saturación de hospitales.

"Gracias a que muchas familias se juntaron el 24, el 31, que todo mundo decidió salir de vacaciones, es que ahorita todos los hospitales están saturados", asegura la internauta.

Sin especificar qué nosocomio, la médica detalla que el personal de salud sufre estrés emocional frente al número de pacientes y a la imposibilidad de atenderlos.

Además, señala que en los hospitales no hay lugar, no hay medicamentos, no hay personal.

"Dejen de difamar a los hospitales y a los médicos diciendo que estamos matando a sus familiares a propósito", sentencia.

"Cuándo van a entender lo que es una cuarentena. Llevamos un año pidiéndoles que se queden en casa. No hagan viajes innecesarios", pide a los usuarios.

Por último, hace un llamado a evitar difamar a los médicos, no estamos matando a sus familiares; ''no tenemos dónde, ni como recibirlos", agrega.

Más denuncias de médicos

El pasado 12 y 13 de enero, se hicieron virales diferentes publicaciones del personal de salud, adscrito al Hospital General del IMSS en El Marqués, en las que se denunciaba la saturación del hospital.

Los trabajadores mostraron imágenes del estacionamiento cerrado para evitar el ingreso de más pacientes, frente a la imposibilidad de atenderlos.