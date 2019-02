No estigmatizar a los pueblos —pide AMLO

En Badiraguato el Presidente revisa y anuncia obras

BADIRAGUATO (El Universal y Notimex).— Sin mencionar el nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Joaquín “El Chapo” Guzmán y pidió no estigmatizar a los pueblos, pero sobre todo “no hacer leña del árbol caído”.

“Me lo preguntaron antier: ‘¿Va a Badiraguato? Y no sabe que es la tierra de una persona que está siendo juzgada en Estados Unidos’. Le digo: a los pueblos no se les puede estigmatizar… Ahí está, por ejemplo, el pueblo de Atlacomulco, del Estado de México, y de ahí es un grupo político, y le dicen el Grupo Atlacomulco. ¿Y qué tiene que ver el pueblo con eso? Nada. Lo mismo Badiraguato, es gente buena, es gente trabajadora, además, qué dice la Biblia, que no hay que emitir juicios temerarios y qué otra cosa también sabiduría: que no se puede hacer leña del árbol caído”.

Aquí en el municipio donde nació el líder del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, López Obrador anunció la conclusión de una carretera que unirá a Sinaloa con Chihuahua, la construcción de una universidad y el programa “Sembrando Vida”.

Ante el gobernador Quirino Ordaz; la secretaria del Bienestar, Luisa María Albores, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, López Obrador destacó que a dos meses del inicio de su gobierno no ha perdido el tiempo.

“La gente votó el año pasado por un cambio verdadero, por una transformación y los sueños de hoy van a ser las realidades del mañana”, expresó.

El mandatarios subrayó que lo que se está iniciando en esta administración lo concluirán los jóvenes y las nuevas generaciones a quienes pasará la estafeta, “por ello se está limpiando el camino y se está luchando por los que vienen”.

Ante un nutrido público de esta localidad y municipios vecinos que se dieron cita en el Parque Alameda, reiteró que la fórmula para el renacimiento de México y sacar a su pueblo de la pobreza y la marginación consiste en acabar con la corrupción y la impunidad, así como con los privilegios. “Nosotros tenemos que conseguir la paz que, como dije, es fruto de la justicia”, subrayó.

Celebró haber visitado esta comunidad, donde encontró a la gente con sus hijos, con familias completas, llenas de entusiasmo y de esperanza de salir adelante.

Asimismo, sostuvo que terminar con la corrupción permitirá moralizar a México y utilizar los recursos para beneficio del pueblo, sin necesidad de aumentar impuestos, ni decretar gasolinazos, ni endeudar al país.

Se refirió a los diferentes programas que impulsa su administración. Abundó que en Sinaloa 160 mil adultos mayores ya recibieron su pensión de dos mil 550 pesos, y en este municipio 734 estudiante de bachillerato recibirán su beca de mil 600 pesos cada dos meses.

El gobernador Quirino Ordaz destacó que hace muchos años que no se paraba en Badiraguato un Presidente y refrendó su respaldo al proyecto del gobierno federal para crear la Guardia Nacional. “Reciba todo el apoyo de los sinaloenses para la Guardia Nacional”, dijo. “Eso, presidente, es muy importante, porque va a reforzar mucho la seguridad, va reforzar la coordinación. Y aquí, en Sinaloa tiene a usted a sus mejores aliados para que eso siga siendo una realidad y sigan mejorando los índices de seguridad en el estado”, añadió.