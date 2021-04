"No estoy armado, tengo la biblia", dice detenido a policías de Acapulco

ACAPULCO. – Cuando todavía está demasiado reciente la indignación por la muerte de Victoria en Tulum, se difundió de nueva cuenta un vídeo en redes sociales donde se ve el presunto uso excesivo de la fuerza de los agentes contra un civil en Acapulco.

El incidente ocurrió el martes al mediodía del martes.

Según testigos, un hombre salió de una tienda y alertó a la policía de un sujeto con un arma de fuego, por lo que los uniformados realizaron la detención.

"Tengo la biblia"

El vídeo muestra al sospechoso en el piso mientras gritaba.

“¿Por qué, me quieres ahorcar? No tengo nada… ¡Tengo quebrado mi dedo! “ Uno de los agentes le respondió al hombre que alguien había reportado que estaba armado, acusación a la que el sujeto dijo.

“No tengo arma, traigo la biblia ¡Me vas a quebrar mi dedo!”.

Policías turísticos del puerto de #Acapulco, detuvieron y sometieron a un hombre por presuntamente portar una pistola. Estos son los videos que se dieron a conocer esta mañana: pic.twitter.com/bFXC2bYlq2 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 31, 2021

Uno de los agentes cuestionó al hombre por no dejarse revisar mientras un tercer policía es captado portando la mochila del sospechoso.

Finalmente, los policías lograron esposar al hombre y lo subieron a la patrulla.

“Voy al médico, no tengo nada, estoy limpio, estás agresivo, me quieres ahorcar, no traigo nada”, insistió el detenido.

La respuesta del Ayuntamiento de Acapulco

Por su parte, el ayuntamiento de Acapulco realizó un comunicado en sus redes sociales, en donde aseguró que la situación obligó a los elementos de la policía turística a usar la fuerza.

Detallaron que el detenido, identificado como David “N”, de 29 años de edad, se encontraba escandalizando en vía pública. Añadieron que el hombre fue trasladado y puesto a la disposición del Juez Calificador para los tramites correspondientes.