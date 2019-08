“No falleció por la falta de medicina”

La versión oficial sobre una menor enferma de cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— La niña Mariana, que padecía cáncer, no falleció por falta de medicamentos, aseguró ayer la Secretaría de Salud.

A través de un comunicado firmado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la dependencia explicó que la menor falleció el pasado 5 de julio en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” a causa de hipertensión intracraneal, enfermedad cerebrovascular no especificada y anemia aplásica.

“El motivo de la muerte tuvo que ver con la enfermedad primaria aplasia medular y no con alguna circunstancia particular relacionada con la falta de insumos, fármacos o de tratamiento apropiado”, indicó la Secretaría de Salud.

La dependencia explicó que la pequeña fue atendida por primera vez en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” en julio de 2018 y tras ser diagnosticada se le dio tratamiento y se dio de alta en agosto de ese mismo año.

Mientras que en julio de 2019 se atendió en consulta externa y se reportó “sin evidencia clínica de enfermedad infecciosa, hemorragia o alguna otra indicación de ingreso hospitalario”.

Pero el 5 de julio llegó al hospital por un cuadro referido por la madre y aunque recibió el tratamiento necesario no sobrevivió.

Disculpa Funcionario

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, se disculpó con los padres de niños con cáncer.

Desabasto

Tras decir que el desabasto de metotrexato no era una urgencia médica, el funcionario se disculpó y se comprometió a que no se repetirá una situación similar.

”Soy sensible”

“Soy sensible a sus demandas y si me expresé mal en otro momento, reitero mi más profundo respeto a su lucha diaria contra el cáncer y reafirmo el compromiso del gobierno federal para que no falten medicamentos”, expresó.