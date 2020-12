No habrá alza de impuestos, sí ''ajuste inflacionario'', señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pidió a la Secretaría de Hacienda que el ajuste inflacionario no entre en vigor el próximo 1 de enero y aseguró que no habrá un aumento de impuestos ese año.

"No será así (aumento de impuestos), lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario, no hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación", indicó.

"Si la inflación es del 3%, eso es lo que se debe de agregar en todo el año", añadió.

"Mi sugerencia a Hacienda -hoy lo tratamos esto- es que para que no haya lo de siempre, el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor porque aprovechan, no nada más inflación como es en este caso, sino del doble o el triple, entonces para evitar ese efecto podría no entrar en vigor el día 1 de enero el incremento inflacionario que se agrega a cada producto".

"No hay aumento de impuestos en términos reales", subrayó.

"No somos iguales"

López Obrador afirmó que sus adversarios están esperando que se dé un gasolinazo para decir que son iguales a anteriores gobiernos.

"Andan de veras muy nerviosos, no se serenan, no se tranquilizan, quisieran decir que no hay cambios, que somos iguales, que somos lo mismo. Pues no, no somos iguales, no somos lo mismo", expresó.