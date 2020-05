No habrá regreso a clases presenciales en Jalisco en este ciclo escolar

GUADALAJARA.-En Jalisco no habrá regreso a clases, porque el ciclo escolar finalizará con enseñanza a distancia, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Sin condiciones para el regreso a clases en México

Señaló que en México no existen las condiciones para la vuelta a clases en el presente ciclo escolar, por la pandemia y para "mi gobierno lo más importante es la salud y la vida de los ciudadanos".

Hoy en la mesa de salud se analizaron las recomendaciones y propuestas de la mesa de reactivación económica para Jalisco. Estamos cerca de tener completa la estrategia para un regreso paulatino a la nueva normalidad y te necesitamos. Escucha cómo vamos y comparte: pic.twitter.com/Dpksa8phpV — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 9, 2020

Indicó que la etapa 0 de reactivación económica se podría presentar la próxima semana, pero sólo podrá ejecutarse si los ciudadanos siguen acatando las medidas de aislamiento social que se relajaron en los últimos días.

Alfaro Ramírez se reunió con los integrantes del gabinete de salud ampliado y con la participación de Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara.

La universidad ha sido un soporte técnico en las decisiones que se han tomado en Jalisco para enfrentar la pandemia.

La etapa 0 de reactivación del estado

En la junta, el mandatario jalisciense precisó que la próxima semana se podría presentar a la opinión pública la etapa 0 de preparación para la reactivación del estado.

La reactivación podría echarse a andar el 18 de mayo, dando prioridad a los sectores más afectados, siempre que no signifiquen un riesgo sanitario y la evolución de la epidemia lo permita.

Esta etapa es sólo de preparación para la reactivación del estado, ya que la prioridad del gobierno de Jalisco, en este momento, es cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Por eso, Alfaro Ramírez pidió a la gente que no relaje la disciplina y continúe con el aislamiento social, pues "estamos en el momento más duro de la enfermedad".

Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), garantizó que para evitar contagios de Covid-19 se reabrirán los plateles educativos cuando existan las condiciones sanitarias adecuadas, antes no.

Regreso a clases se informará la próxima semana

En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, el secretario señaló que la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informará a la población del retorno a clases tras evaluar la situación de la pandemia.

“Cuando lo marque ya las condiciones sanitarias abriremos, antes no”, advirtió Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública pic.twitter.com/S5Oh9CNol0 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 8, 2020

"Estamos trabajando como siempre en el sector educativo, hemos dicho que seguiremos las indicaciones del sector salud, del Consejo de Salubridad General y que ponemos siempre por delante la salud de los niños, de las niñas, las maestras y maestros.

"Cuando lo marquen ya las condiciones sanitarias abriremos, antes no", agregó.

¿Qué escuelas podrían abrir el 17 de mayo?

Ayer jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo a las proyecciones de expertos y matemáticos el próximo 17 de mayo podría abrirse la actividad económica y escolar, detenida por la pandemia, en los municipios donde no hay contagios y no tienen vecindad con municipios con personas enfermas del coronavirus Covid-19.

"Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios en donde no hay casos y donde no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas. Es decir, municipios que en todas sus colindancias no tiene problema, hay una cantidad considerable de municipios y regiones así", declaró.