No hay evidencia de inmunidad tras padecer Covid-19: López-Gatell

MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, invitó a los mexicanos a no confiarse de la supuesta inmunidad que genera el cuerpo tras tener Covid-19, dado que no existe evidencia científica que lo asegure.

“En el mundo entero no se tiene certeza de que la infección por el virus SARS-CoV-2 permita tener inmunidad permanente. No se sabe si la infección por el SARS-CoV-2, no se sabe si haber tenido covid me deja protegido, por eso no hay que confiarse”, explicó durante la conferencia vespertina.

El funcionario federal añadió que debido a que no se tiene certeza sobre la inmunidad al covid-19, no recomienda el uso de pasaportes inmunitarios ni pruebas de anticuerpos para impulsar los viajes a otros países o la reactivación laboral.

“Las empresas privadas en varios países han externado esta idea, voy a hacer pruebas, pruebas, pruebas y esto me permitirá detectar que ya tuvo covid-19 y esas personas que regresen al trabajo, no es el caso, no hay fundamento científico para esa práctica, la Organización Mundial de la Salud desde el 24 de abril hizo un pronunciamiento explicito recomendando que no se consideren las pruebas de anticuerpos como demostrativos de historia de infección y mucho menos que la historia de infección es garantía de que no nos volveremos a infectar”, puntualizó.