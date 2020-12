''No hay oxígeno'': la escasez que asfixia a la Ciudad de México

MÉXICO.- El cartel "No hay oxígeno" cuelga cada vez con más frecuencia en la puerta de los establecimientos que venden equipos médicos en Ciudad de México; donde la saturación de hospitales por la crisis de Covid-19 lleva a muchas personas a buscar tanques de oxígeno médico para sus familiares enfermos en casa.

El oxígeno, objeto de deseo por la pandemia Covid-19; es difícil tener pacientes de baja complejidad con manejo en casa pues no se consigue en muchas ciudades de México. Tanques ya no hay y recargar uno requiere horas de espera. Foto @El_Universal_Mx pic.twitter.com/kShWiuE5te

A raíz de la alta demanda, los tanques de 680 litros, que duran unas cuatro horas ininterrumpidas, han subido de precio de unos 3,000 pesos a 4,000 pesos. Mientras que recargarlos, donde se encuentre oxígeno, cuesta entre 120 pesos y 200 pesos.

El domingo pasado la jefa de Gobierno en CDMX, Claudia Sheinbaum; aseguró que "no hay falta de tanques" en la capital y dijo que se está viendo "la posibilidad de contratar desde el Gobierno de la ciudad" estos equipos.

"Que no haya pánico, no haya problema, porque lo estamos resolviendo ".

Lo cierto es que Ciudad de México atraviesa un momento crítico de la pandemia, con una ocupación récord de más del 80 por ciento de las camas hospitalarias, lo que ha obligado a clausurar toda la economía no esencial en plenas fiestas navideñas.

Al igual que muchos enfermos van de hospital en hospital hasta encontrar una cama libre, hay muchos familiares que acuden angustiados de tienda en tienda con la incógnita de si ya habrá llegado nuevo oxígeno.

"Ya llevo toda la semana pasada y esta y no hay oxígeno. (Me dicen) que no hay, que están escasos y que hasta nuevo aviso. Es venir y venir y todavía no lo surten", cuenta Gloria Guzmán, una empleada del hogar que busca oxígeno para la señora de la casa.