"¿No le da vergüenza?": joven increpa a Margarita Zavala (vídeo)

CDMX.- Luego de que se viralizó un vídeo en el que un pasajero encaró al expresidente Felipe Calderón en un vuelo, ahora circula una nueva grabación en la que increpan a Margarita Zavala.

En el vídeo se ve a la esposa de Calderón en las calles de Ciudad de México y con algunos miembros de México Libre. En ese momento, el joven Pavel Lima la cuestiona públicamente.

¿No le da vergüenza estar aquí?

“Señora Margarita, ¿no le da vergüenza estar aquí? Debería sentirse avergonzada”. Cordialmente, Margarita Zavala contesta: “no, lo que he visto es un esfuerzo ciudadano conmovedor. Yo sé que no estás de acuerdo. A lo mejor piensas muy distinto a nosotros, pero, la verdad, sí es un esfuerzo ciudadano genuino… Sé que no te voy a convencer, pero vale la pena que todos pensemos en el país”.

El joven publicó el vídeo con la siguiente descripción: “Parece que ayer la familia #CalderónZavala tuvieron su día de reproche e increpación. Yo me encontré a la señora @Mzavalagc y aunque fui respetuoso, no perdí oportunidad de hacerle saber lo que pienso respecto de ella, su marido y su organización político-electoral”.

Parece que ayer la familia #CalderónZavala tuvieron su día de reproche e increpación. Yo me encontré a la señora @Mzavalagc y aunque fui respetuoso, no perdí oportunidad de hacerle saber lo que pienso respecto de ella, su marido y su organización político-electoral. Hay más... pic.twitter.com/XxdosmHK9T — Pavel Lima Martínez (@Pavelcin) March 1, 2020

Emilio Ruggerio, el hombre que enfrentó a Felipe Calderón en avión

Un mexicano que radica en Alemania grabó el momento en que enfrentó al ex presidente Felipe Calderón durante un vuelo que salía de Frankfurt hacia Ciudad de México.

A través de un video se identificó como Emilio Ruggerio junto con Maricela Martínez y advirtieron que confrontarían al expresidente.

“En Business Class está viajando también en nuestro avión el señor CacaCalderón, Felipe Calderón y los vamos a ir ahorita mismo a confrontar… a ver qué nos dice”, dijo ante la cámara.

Le reclama en nombre de los mexicanos

Posteriormente, la pareja se dirigió al asiento que ocupaba el ex presidente a quien saludaron amablemente para luego iniciar los reclamos.

“Le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado un México hecho una porquería y habernos vendido y habernos robado... Me dará mucho gusto que le hagan un juicio político”, le dice el hombre al exmandatario.

Felipe Calderón respondió al señalamiento: “Te equivocas. Yo dejé un México bien, creciendo al 4 y medio por ciento. Con la mitad de los asesinatos que hay hoy”.

El hombre quien indicó que radica en Alemania desde hace 25 años, dijo ser excadete del Heroico Cuerpo Militar a lo que Felipe Calderón renegó diciendo “No eres mexicano” mientras se levantaba de su asiento.

Seguido a esto, el hombre le dijo que le dará mucho gusto que lo lleven a juicio.

“Que le vaya bien en la cárcel… gracias por la corrupción” dijo

Remató su enfrentamiento diciento “Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

