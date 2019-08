“No le pedí a Luis Vera Morales que renunciara a la ASEA”, afirma AMLO

.@lopezobrador_ al ser cuestionado sobre la renuncia de Luis Vera, director de la agencia ambiental que autorizó la refinería de Dos Bocas, dijo: "No, no se la pedí la renuncia pero depende de la @SEMARNAT_mx. No hay ninguna presión, no se utilizan esos medios, para nada." pic.twitter.com/i0lL9T14x6