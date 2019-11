No le pedimos a aerolínea que piloto rinda cuentas, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Nosotros no ordenamos llamar a cuentas al piloto de Aeroméxico que pidió que el nuevo aeropuerto se construya en Texcoco, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También comentó que su administración no es autoritaria y que garantizarán la libertad de expresión.

El pasado 8 de noviembre el mandatario tomó el vuelo 533 de Aeroméxico hacia Mérida, Yucatán.

Ahí el capitán Rafael Bolio le dio la bienvenida y pidió que ojalá construya el aeropuerto en Texcoco, Estado de México.

Ayer se dio a conocer que la aerolínea le pidió al piloto un informe detallado de ese hecho, pues esto constituye una falta a su reglamento laboral.

López Obrador, al respecto, manifestó que el capitán Bolio fue muy respetuoso y sólo ejerció su derecho a manifestarse.

“Ahora salió que la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas”, declaró.

Nosotros no hacemos eso, no somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios, no tendríamos autoridad moral”