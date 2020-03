“No les daremos gusto”, dice AMLO

El Presidente a “conservadores”: que no se aislará

BADIRAGUATO, (El Universal).— Al asegurar que “soplan vientos nuevos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que ante la pandemia del Covid-19 los “conservadores” quieren que desapareciera y que “la cuarta transformación” fracase.

“No puedo ponerme en cuarentena, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país; los conservadores quisieran no solo que me apartara y que desapareciera, quisieran que fracasara la cuarta transformación que estamos encabezando, pero no les vamos a dar gusto”, dijo.

En el municipio natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, el titular del Ejecutivo federal informó que 2,000 campesinos de este municipio se han inscrito al programa Sembrando Vida, para cultivar 25 mil hectáreas de árboles frutales.

Acompañado del gobernador Quirino Ordaz, el Presidente recordó que a cada agricultor inscrito en el programa se le pagará un jornal de 5 mil pesos mensuales.

“Queremos que tengan opciones alternativas, que siembren su tierra, que dejen esta herencia a sus hijos y nietos”, expresó.

Al supervisar los avances de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informaron al mandatario que con la creación de la citada carretera en la zona se busca modernizar el camino rural de Badiraguato hasta el límite de los estados de Sinaloa y Durango, como parte del eje interestatal Culiacán-Parral.

Antes, desde Culiacán, Sinaloa, López Obrador reiteró su mensaje a la población para que se quede en casa para evitar que la curva epidémica del coronavirus se desborde.

A través de un vídeo grabado en el Hotel Lucerna, espacio donde estuvo aislado un hombre de 41 años que se convirtió en el segundo caso confirmado por coronavirus en México, el mandatario federal también afirmó que él está “muy bien y de buenas” y que no se aislará.

“Saben qué quieren los conservadores, que yo me aísle, imagínense. No habría conducción, o sí habría, la conducción de ellos”, dijo.

“Hay que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, especialistas, científicos, la sana distancia. Que estemos en nuestra casa”, dijo en el vídeo.

SaludoMamá de capo

El presidente López Obrador saludó ayer de mano a la madre de “El Chapo”.

En Badiraguato

AMLO tuvo un encuentro con María Consuelo Loera Pérez tras acudir a un evento de supervisión de obra en Badiraguato.

”Ya recibí tu carta”

“Nada más te saludo, no te bajes”, le dijo el Presidente. “Ven, ven, ven”, le insistió la señora. “Sí, sí, sí, ya recibí tu carta”, le contestó López Obrador y le dio la mano.

Síguenos en Google Noticias