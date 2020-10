“No les debemos”: celebra AMLO consulta de grupo de gobernadores

MÉXICO (EFE).— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que no les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federalista y del mismo modo celebró que se quiera hacer una consulta ciudadana al respecto, pero advirtió: “No es conmigo, es con la Constitución”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que el pacto federal no se puede romper como lo han planteado los gobernadores de oposición porque “esto tiene que ver con la Constitución”.

Sostuvo que “se tendría que llevar a cabo una reforma para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, hay estados que solicitan más recursos. El presupuesto federal no se distribuye a capricho”.

López Obrador expuso que a los estados se les entrega un monto anual, de acuerdo con la población, pobreza y otros parámetros, lo cual “obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde 1980, por la Ley de Coordinación Fiscal”, acotó.

Dijo que al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, “no le debemos nada. No se les demora la entrega de los recursos”, afirmó, a pesar de que el gobernador asegura que no se le han entregado recursos.

López Obrador pidió a los gobernadores que “no manipulen”, porque el gobierno federal actúa en el marco de la legalidad y no se ha demorado la entrega de los recursos.

“Lo que se entrega a los estados, ellos pueden aplicarlo de la manera que lo consideren porque son libres y soberanos”, añadió.

Refirió que muchos de los estados que argumentan que no se les han entregado recursos son quienes estuvieron en contra de dar pensiones a adultos mayores y apoyos a personas con discapacidad y estudiantes.

“No le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estado,s y no por desconfianza ni por precaución, sino que entregamos los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, así me lo recomendó el pueblo”, sostuvo el mandatario.

Advertencia

Anteayer martes los gobernadores de la Alianza Federalista, que agrupa a diez estados dominados por la oposición, amenazaron al gobierno federal con convocar consultas populares para que los ciudadanos opinen sobre el modelo de financiación de los estados.

Desde el lunes la alianza de gobernadores opositores criticó el “centralismo” del gobierno federal, por lo que López Obrador les retó el martes a consultar a los ciudadanos si quieren que sus estados salgan de la Federación. “Si tienen vocación democrática tendrían que preguntar a los ciudadanos de los estados que gobiernan”, dijo López Obrador.

La Alianza Federalista, que fue creada por gobernadores molestos con el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, está compuesta por Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, diez de los 32 estados del país.

En un choque sin precedentes, estos gobernadores anunciaron el pasado septiembre su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), un organismo que unía a todos los estados y al gobierno federal.

En Twitter, varios personajes emitieron sus opiniones al respecto:

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, escribió: “Desde @Coparmex respaldamos a los gobiernos locales que forman parte de la @AFederalista, en su justo reclamo en contra del neocentralismo que asfixia la vida pública del País. El pacto federal es resultado de la unión de Estados libres y soberanos, y no de provincias sometidas”.

El senador priista Javier Lozano Alarcón dijo: “¡Bravo, mil veces bravo! Puede ser el principio del fin del pacto de coordinación fiscal. Y todo por la soberbia, los abusos, las ocurrencias, el centralismo exacerbado y el maltrato presidencial”.

El periodista y escritor Sergio Sarmiento citó: “El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica”. Mariano Grondona.

De un vistazo

No buscan fragmentar

La Alianza Federalista, integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Guanajuato, Jalisco, Enrique Alfaro; Diego Sinhue Rodríguez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Colima, Ignacio Peralta; Michoacán, Silvano Aureoles; Chihuahua, Javier Corral; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Durango, José Rosas, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dice que la fragmentación nunca ha estado en su agenda, y que solo exigen lo que por justicia les corresponde.