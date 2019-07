“No lo merezco”

AMLO acusa que los manifestantes son provocadores

CIUDAD VALLES (Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la democracia es orden, y que si bien hay necesidades y diferencias “todos merecemos respeto”, luego de que anteanoche un grupo de manifestantes irrumpió en el hotel donde pernoctó en San Luis Potosí.

El viernes, un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio irrumpió en el hotel e intentó impedirle al mandatario el acceso cuando se dirigía a descansar, en protestaba por “la falta de atención del presidente municipal”.

Tras aseverar que se trató de un acto de provocación, López Obrador indicó: “no se preocupen, yo aquí me quedo, no tengo guardaespaldas y nadie los va a reprimir, porque no estamos en el régimen de antes, ahora hay libertad y democracia”.

De acuerdo con un vídeo que circula en redes sociales, los manifestantes se apostaron en el hotel, en el momento en que el mandatario federal llegaba, luego de haber cumplido su primer día de gira de trabajo por la Huasteca Potosina.

“La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí, donde voy a descansar, se metan ustedes a la fuerza”, expresó López Obrador.

“Democracia es orden, es orden democrático y todos merecemos respeto, aunque se tengan necesidades, siempre hay que respetar, y respetar a la autoridad y una autoridad legítimamente nombrada por el pueblo, yo no soy un usurpador”, indicó.

Uno de los manifestantes le hizo saber que la gente está desquiciada por la falta de atención del presidente municipal, a lo que el mandatario federal respondió: que “si el presidente municipal está tomando una decisión, ¿por qué tienen que hacerme esto a mí?”.

Yo vengo aquí a atender a todos, pero no merezco esto que me están haciendo, dijo el jefe del Ejecutivo federal a los manifestantes, quienes después del breve diálogo se retiraron.

Tras el incidente, el mandatario federal afirmó que ese grupo de manifestantes llegaron para provocar.

“Que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando. Les dije: aquí estoy. Me bajé, no traigo guardaespaldas. No tengo yo por qué protegerme con nadie”, relató durante su diálogo con la comunidad.

“Ustedes son unos provocadores, no respetan. Ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad. Yo no voy a meterme a la casa de ustedes”, recalcó el mandatario federal en el hospital rural Axtla, para recalcar: “alguien montó esta provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas”.

Antes de que se diera a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avalara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), López Obrador se quejó de que la dependencia tarde en entregar el documento. Sin embargo, confió en que estuvieran pronto.

“Lleva mucho tempo hacer los trámites no solo al ciudadano, al empresario, sino al mismo gobierno; ahora por ejemplo no nos entregan el estudio de impacto ambiental de aeropuerto de Santa Lucía, es un proyecto estratégico y todavía la secretaria del Medio Ambiente, no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine”, manifestó.

De campamento

Un medio nacional dio a conocer que el hijo menor del Presidente, Jesús López, estuvo en un “camp” exclusivo de San Luiz Potosí.

Según se reveló, la familia de un joven que asiste a las actividades de verano fue la que corrobó que Jesús Ernesto López Gutiérrez está en el Camp Santa Úrsula.

Dicho “camp” exclusivo está ubicado en la capital potosina y ofrece campamentos. En su interior hay un río para practicar Kayak, un kartódromo profesional, un observatorio, entre otros espacios y actividades.