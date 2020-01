"No lo tiene ni Obama"; llega la cumbia del avión presidencial (Vídeo)

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la idea de rifar el avión presidencial entre los mexicanos, los usuarios de internet aprovecharon para hacer memes y tomar con humor la noticia.

Avión presidencial en cumbia

Ahora en YouTube ya se encuentra “La Cumbia del #AviónPresidencial” y el video tiene más de 44 mil reproducciones.

“A todos prometió que pronto lo vendía… a todo el mundo dijo: no lo tiene ni Obama”, o la frase “Yo me quiero ganar el avión presidencial, aunque no sé ni dónde lo voy a estacionar”, dice en una parte de la canción que está acompañada visualmente por memes que surgieron en redes sociales.

El canal de YouTube Mister Cumbia actualmente supera los 30 mil suscriptores y se caracteriza por publicar videos musicales con temas en tendencia como el caso de Evo Morales en México y las declaraciones de Sara Sosa tras la muerte de su padre José José, entre otros.

Mis mamá esta escuchando la cumbia del avión presidencial JAJAJA — Vania (@idk_vania) January 18, 2020

Esto ya se salió de control... lanzan cumbia del #AvionPresidencial 👇🏼 https://t.co/4t2Amb50Gi — Verónica Ayala (@vayalamty) January 18, 2020

