No más cabezas agachadas, dice Enrique Alfaro

Se lanzan contra AMLO

GUADALAJARA.— La inauguración de la Feria Internacional del Libro se convirtió ayer en la plataforma para criticar la política de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según reportan medios de Jalisco.

En un discurso cortés, pero crítico a la vez, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aclaró que su gobierno no está en contra del Ejecutivo federal, pero enseguida enfatizó que debe haber un viraje en la estrategia.

“No puede haber una idea monolítica de lo que significa lo nacional. Se debe garantizar el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático y se debe realizar una transformación del modelo educativo nacional”, dijo.

“¿Expresar nuestras ideas nos pone en un escenario de confrontación con el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador)? Yo creo que es justamente lo contrario, en Jalisco queremos ayudar al presidente a transformar a México pero eso solo puede lograrse si entendemos que el debate de las ideas enriquece a nuestra democracia, que lo nacional se construye también desde lo local”, añadió.

“Vamos a hacer lo que nos toca para que el gobierno nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales desde el cumplimiento cabal de los compromisos del país en materia de cambio climático hasta la implementación de una política de transformación estructural en el modelo educativo. No más silencio, no más cabezas agachadas, eso no le sirve a México”, enfatizó Alfaro.

También el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, criticó políticas del gobierno como el recorte al financiamiento de universidades públicas.

“Compartimos el propósito de llevar la educación superior al mayor número posible de jóvenes y dar apoyos a los sectores más vulnerables, pero justamente por ello resulta difícil entender que para efectos prácticos en el presupuesto federal se recorte el financiamiento a las universidades públicas y se frene su capacidad de crecimiento y mejora de la calidad”, expresó.

“En cultura, al igual que en educación, creemos que es momento de redefinición de prioridades tanto en las políticas como en el presupuesto, necesitamos avenidas no solo para la promoción de la cultura comunitaria, sino para una concepción de la cultura como factor estratégico de construcción de ciudadanía e impulso económico”, lanzó Padilla López en el auditorio Juan Rulfo.