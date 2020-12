''No me doblarán ni callarán'': responde López Dóriga a AMLO

Joaquín López Dóriga utilizó sus redes sociales para dar respuesta al “ataque” directo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó al periodista. Esto luego de que el mandatario presentara una caricatura que califica a López Dóriga como “chayotero” (que recibe sobornos por información).

Con una imagen de la reunión de López Obrador con los caricaturistas Pedro Miguel, Helguera, Hernández y El Fisgón; López Dóriga señaló que “así de ruin es su tándem (equipo)”.

Aunque algunos internautas se lanzaron contra el periodista, en otro mensaje éste agradeció las muestras de apoyo que también ha recibido y concluyó contundente que: “No me doblarán ni me callarán. Seguiré”.

Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el nuevo ataque de @lopezobrador_ en la mañanera de hoy. En su cuenta, con sus caricaturistas “amigos”, a los que presentó en el despacho presidencia y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré pic.twitter.com/HxbUbpEd49