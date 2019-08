“No me iré del PRI”: Ivonne Ortega impugnaría la elección interna

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivonne Ortega Pacheco, candidata a la presidencia nacional del PRI, analiza impugnar la elección interna del partido, por lo que consultará a sus seguidores si lo hará o no.

Según la aspirante yucateca, cuenta con todos los elementos con los cuales anular el proceso para renovar la dirigencia priista.

La declaración de Alejandro Moreno Cárdenas como ganador de la contienda, aseveró, “carece y carecerá de legitimidad”, por lo que estará al pendiente de los resultados oficiales que dé a conocer el PRI.

No dejará el partido

En un vídeo publicado esta madrugada en sus redes sociales, Ivonne Ortega -acompañada de su compañero de fórmula, Encarnación Alfaro- aseguró que no se irá del PRI.

También sostuvo que la elección estuvo llena de trampas de las cuales recibió “miles de pruebas”, esas irregularidades “ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido”.

SEGUIRÉ EN LA LUCHA DENTRO DEL PRI #RecuperemosAlPRI pic.twitter.com/RhbAik8hNS — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 12, 2019

Entre otras anomalías destacó inequidad y fallas en el sistema informático que le impidieron tener representantes de su fórmula en casillas.

Se le impidió a sus representantes el acceso a mesas de votación o los expulsaron con violencia; se permitió votar a personas que no estaban en el padrón, “hubo relleno y ‘embarazo de urnas’ previo y durante la jornada”.

Hubo compra y coacción del voto o casillas zapato (con participación del 100% de electores) en Oaxaca y Coahuila.

Pese a esto, dijo que aún no hay punto final. “No nos vamos, no me iré del PRI. Seguiré y trabajaré dentro del PRI para luchar porque la democracia real llegue al partido”.

“Seguiré luchando para defender a la militancia (…), para defender la democracia dentro del PRI, para evitar el abuso de poder y denunciar la corrupción, que es el mayor mal que tiene nuestro partido”.