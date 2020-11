''No me puedo mojar nada más por la foto'', dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que sus opositores digan que no se metió al agua en sus recorridos tras las lluvias en Tabasco y refirió que desde niño padeció inundaciones, además que como director del Instituto Nacional Indigenista se metía, con el agua hasta el pecho, a ayudar a sus paisanos.

"'Ahora me dicen ‘a ver, mójese’. No me puedo mojar nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que me corresponde. Eso ayuda más. Además le digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto y me enfermo y ¿qué se gana? O que no guarde la sana distancia me enferme de Covid-19, pues tampoco, no", declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El Presidente dijo que siempre está al pendiente de las necesidades del pueblo, pero sobre todo de sus paisanos tabasqueños. "Estoy pendiente, es mi corazón el que les doy siempre, son mis sentimientos, mis convicciones, mi amor, no soy un farsante, le tengo amor al pueblo, por eso estoy en esto, no soy fifí, pues tengo que cuidarme", expresó.

El presidente López Obrador señaló que en los actos que realiza se debe guardar la sana distancia y en caso de que quieran hacerle llegar peticiones, se busquen los conductos adecuados.

Como informamos, reconoció que le dolió haber optado por inundar las zonas más bajas de Tabasco al desfogar la presa Peñitas, pero eso evitó que se inundara Villahermosa y se afectará a un mayor número de la población.

"Porque esta situación se tuvo que optar entre inconvenientes, que me duele mucho, porque no hubo un buen control de las presas. "Si no cerramos esa compuerta, Villahermosa se hubiese inundado, hablamos de más gente que por la corrupción vive en las zonas más bajas, porque se les dio permiso de construir en vasos regulares e íbamos a tener mucho nos más afectados, esa fue la decisión", señaló.